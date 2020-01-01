Хто відзначає іменини 16 серпня: традиції і прикмети у цей день





Також християни шанують пам'ять Ісаакія-малинника та День Антона Віхревея, – пише



День ангела святкують: Микола, В’ячеслав, Антон, Іван, Ісаак, Козьма та Ян.



Які традиції на свято



У народі 16 серпня вшановується Антон Віхровій Малинник. Вважалося, що це один з найбільш вітряних днів у році. А ще в цей період повним ходом йде заготівля малини на зиму.







Що не можна робити



– Не можна прибирати

– Не можна відмовляти безпорадним людям

– Не можна замітати

– Що можна робити 16 серпня

– Сьогодні треба більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.



Що сталося у цей день



1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.

1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині — Ніжинський педагогічний інститут).

1914 — Головна українська рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.

1919 — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку.

1925 — відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка".







1941 — вийшов наказ Ставки Верховного Головнокомандування Червоної армії за № 270, згідно з яким командири і політпрацівники, які потрапили в полон, вважалися дезертирами, а їхні родини підлягали арешту й виселенню.

1960 — заснована Міжнародна академія астронавтики.

1962 — Рінго Старр влився в "Бітлз", замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста.

1972 — у Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю.

1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.



Народні прикмети на 16 серпня



Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися до сильного вітру.

Побачити в цей день ведмедя – на щастя.

Домашня птиця линяти почала – скоро холоди настануть.

Якщо дме південний вітер і по дорозі кружляють пилові вихори, то взимку буде багато снігу.

Яка погода сьогодні, така буде і в жовтні.

Сильний вітер на Антона – до холодної зими.







Сьогодні, 16 серпня 2020 року, святкують Міжнародний день озонового шару. 19 грудня 1994 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 серпня Міжнародним днем захисту озонового шару. Цей день відзначається від 1995 року в пам’ять про день підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, враховуючи необхідність збереження озонового шару, який фільтрує сонячне проміння і попереджує шкідливий вплив ультрафіолетового проміння на поверхню Землі, тим самим зберігаючи життя на планеті.



Також в Домінікані святкують День відродження Республіки, в Парагваї – День дітей, в штаті Міссісіпі (США) – День Елвіса Преслі, а також День посмішки та Свято відмови від паління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У православній церкві 16 серпня вшановується пам'ять Антонія Римлянина. Цей православний святий жив в XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, йдеться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і більшу частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг.Також християни шанують пам'ять Ісаакія-малинника та День Антона Віхревея, – пише ТСН День ангела святкують: Микола, В’ячеслав, Антон, Іван, Ісаак, Козьма та Ян.У народі 16 серпня вшановується Антон Віхровій Малинник. Вважалося, що це один з найбільш вітряних днів у році. А ще в цей період повним ходом йде заготівля малини на зиму.– Не можна прибирати– Не можна відмовляти безпорадним людям– Не можна замітати– Що можна робити 16 серпня– Сьогодні треба більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині — Ніжинський педагогічний інститут).1914 — Головна українська рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.1919 — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку.1925 — відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка".1941 — вийшов наказ Ставки Верховного Головнокомандування Червоної армії за № 270, згідно з яким командири і політпрацівники, які потрапили в полон, вважалися дезертирами, а їхні родини підлягали арешту й виселенню.1960 — заснована Міжнародна академія астронавтики.1962 — Рінго Старр влився в "Бітлз", замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста.1972 — у Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю.1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися до сильного вітру.Побачити в цей день ведмедя – на щастя.Домашня птиця линяти почала – скоро холоди настануть.Якщо дме південний вітер і по дорозі кружляють пилові вихори, то взимку буде багато снігу.Яка погода сьогодні, така буде і в жовтні.Сильний вітер на Антона – до холодної зими.Сьогодні, 16 серпня 2020 року, святкують Міжнародний день озонового шару. 19 грудня 1994 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 серпня Міжнародним днем захисту озонового шару. Цей день відзначається від 1995 року в пам’ять про день підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, враховуючи необхідність збереження озонового шару, який фільтрує сонячне проміння і попереджує шкідливий вплив ультрафіолетового проміння на поверхню Землі, тим самим зберігаючи життя на планеті.Також в Домінікані святкують День відродження Республіки, в Парагваї – День дітей, в штаті Міссісіпі (США) – День Елвіса Преслі, а також День посмішки та Свято відмови від паління.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію