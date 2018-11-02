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Продавали без документів: на ринку у Шацьку рибпатруль вилучив рибу

Продавали без документів: на ринку у Шацьку рибпатруль вилучив рибу
У період з 10 по 17 серпня держінспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 19 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.

Про це інформує Волинський рибпатруль.

“На порушників наклали штрафи в розмірі 51 грн, решту визначать суди, куди скерували матеріали. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 13 505 грн. Під час рибоохоронних заходів держінспектори вилучили 22 кг водних біоресурсів, з яких 7 – на ринках. Також вилучили 12 од. заборонених знарядь лову та ще 5 – за актами безхазяйного майна», – розповів керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 12 серпня виявили незаконний збут водних біоресурсів. Інцидент стався на ринку в смт Шацьк Шацького району Волинської області. Так, четверо громадян продавали 4 кг риби карликовий сомик без документів, які підтверджують походження риби та законність її придбання.

На чоловіків склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення порушників до відповідальності.

Зображення ілюстративне

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Теги: карликовий сомик, риба, рибпатруль, ринок
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