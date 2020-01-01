Волиняни масово роблять тести на коронавірус





Про це стало відомо у вівторок, 18 серпня, на брифінгу у Волинській ОДА, пише



«Сьогодні є затримка із проведенням тестування. На це є об’єктивні причини, оскільки дуже багато іде направлень», – сказала головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



Вона нагадала, що обов’язковому тестуванню підлягають:



– пацієнти з клінічними ознаками на коронавірусне захворювання (відразу після виявлення ознак);

– пацієнти із пневмоніями (тест роблять негайно);

– особи, які контактували із підтвердженим діагнозом на COVID-19 (тест роблять на 14 добу після встановленого діагнозу);

– медичні працівники, вірусологи, епідеміологи і т.д;

– після позитивного ІФА обстежують працівників поліції та інших правоохоронних органів;

– особи, які потребують госпіталізації.



«Хочу наголосити, що саме з останнім пунктом у нас є проблеми. ПЛР-дослідженням підлягають особи, які мають імуносупресію. В основному це онкологічні хворі. На жаль, сьогодні нам масово почали направляти на ПЛР-тестування тих, кого треба госпіталізувати. Хоча наказом МОЗ передбачили для цих осіб тестування методом ІФА. ПЛР-дослідження цим особам проводять тільки після позитивного результату ІФА-тесту», – пояснила посадовиця.



Т.в.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук додала, що кількість тестувань збільшилася і через збільшення кількості хворих на коронавірус в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській облдержадміністрації розповіли, що нині все більше волинян приходять робити ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу. Відтак, утворилися черги і результатів чекати треба довше.Про це стало відомо у вівторок, 18 серпня, на брифінгу у Волинській ОДА, пише Волинь24 «Сьогодні є затримка із проведенням тестування. На це є об’єктивні причини, оскільки дуже багато іде направлень», – сказала головний державний санітарний лікар Волинської областіВона нагадала, що обов’язковому тестуванню підлягають:– пацієнти з клінічними ознаками на коронавірусне захворювання (відразу після виявлення ознак);– пацієнти із пневмоніями (тест роблять негайно);– особи, які контактували із підтвердженим діагнозом на COVID-19 (тест роблять на 14 добу після встановленого діагнозу);– медичні працівники, вірусологи, епідеміологи і т.д;– після позитивного ІФА обстежують працівників поліції та інших правоохоронних органів;– особи, які потребують госпіталізації.«Хочу наголосити, що саме з останнім пунктом у нас є проблеми. ПЛР-дослідженням підлягають особи, які мають імуносупресію. В основному це онкологічні хворі. На жаль, сьогодні нам масово почали направляти на ПЛР-тестування тих, кого треба госпіталізувати. Хоча наказом МОЗ передбачили для цих осіб тестування методом ІФА. ПЛР-дослідження цим особам проводять тільки після позитивного результату ІФА-тесту», – пояснила посадовиця.Т.в.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністраціїдодала, що кількість тестувань збільшилася і через збільшення кількості хворих на коронавірус в області.

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