У Лесиному виші створили креативний студентський простір. ФОТО





18 серпня локацію презентували для громадськості,



Крім креативного простору, ще однією обновою факультету стала навчальна аудиторія.



На відкритті простору побував ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, який разом із викладачами та студентами факультету оглянув новий дизайн холу.



Завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, дизайнер і розробник нового простору Дмитро Авраменко розповів, що ідея специфічного простору для студентів виникла під час розмови з деканом факультету історії, політології та національної безпеки Ярославом Ярошем.



«Залучивши до дизайну простору Марію Єфімову та отримавши чудові поради кольорового рішення стін від Тетяни Прокопович, була готова тримірна візуалізація під робочою назвою «Політ простір». Допрацювавши усі тонкощі проекту, разом з Марією Назарчук було вирішено спільно його презентувати», – розповів Дмитро Авраменко і подякував ректору Анатолію Цьосю за реалізацію проекту, проректору з навчально-виховної роботи та комунікації Наталії Благовірній – за величезну підтримку, а проректору з економічно-господарської роботи Анатолію Федонюку – за втілення усіх примх дизайнерів.









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