У Шацькому районі людей нелегально возять у таксі і автобусах





Перевірки транспортних засобів, якими надавались послуги з перевезення пасажирів, в тому числі, транспортних засобів, які здійснювали перевезення пасажирів автомобілями в режимі «легкового таксі», здійснювали в період з 13 по 14 серпня, – повідомили на



Під час проведення заходів державного нагляду виявили два факти нелегальних перевезень пасажирів на таксі, а також три факти надання послуг з перевезень пасажирів автобусами з порушенням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», про що склали відповідні матеріали.



За результатами розгляду актів прийняли рішення щодо притягнення перевізників до відповідальності відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 1567 від 08.11.2006 року.



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