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У Шацькому районі людей нелегально возять у таксі і автобусах

У Шацькому районі людей нелегально возять у таксі і автобусах
У Шацькому районі провели перевірки транспортних засобів, аби виявити нелегальні пасажирські перевезення, які здійснюються мікроавтобусами кількістю 8 та більше місць.

Перевірки транспортних засобів, якими надавались послуги з перевезення пасажирів, в тому числі, транспортних засобів, які здійснювали перевезення пасажирів автомобілями в режимі «легкового таксі», здійснювали в період з 13 по 14 серпня, – повідомили на сторінці Шацької райдержадміністрації у Facebook.

Під час проведення заходів державного нагляду виявили два факти нелегальних перевезень пасажирів на таксі, а також три факти надання послуг з перевезень пасажирів автобусами з порушенням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», про що склали відповідні матеріали.

За результатами розгляду актів прийняли рішення щодо притягнення перевізників до відповідальності відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 1567 від 08.11.2006 року.

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Теги: Шацьк, перевезення, пасажири, карантин, таксі, автобуси
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