Крав усе, що міг винести: на Волині судитимуть серійного злодія
Сьогодні, 17:13
31-річного жителя Нововолинська підозрюють у вчиненні 17 злочинів
Слідство вважає, що п'ять разів судимий до цього молодик, щодо якого до суду скерували обвинувальний акт в кримінальному провадженні про вчинення ним грабежів, продовжував скоювати злочини, у тому числі й перебуваючи під домашнім арештом, - інформує прокуратура Волинської області.
Із листопада 2019 року по липень 2020 року він тричі грабував перехожих на вулиці, відбираючи у них гроші, мобільні телефони і цінності, шість разів викрадав велосипеди та сім разів проникав у житло й інші приміщення, звідки цупив усе, що міг винести – від ювелірних прикрас та релігійних книг до газонокосарок і автомобільних шин. Ще одного разу зловмисник просто на очах у господині забрав із підвіконня будинку кросівки, які там сохнули.
Усього злочинними діями волинянина потерпілим заподіяно матеріальної шкоди на понад 75 тисяч гривень.
Наразі чоловік, якому повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів, перебуває під вартою.
Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших правопорушень.
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Слідство вважає, що п'ять разів судимий до цього молодик, щодо якого до суду скерували обвинувальний акт в кримінальному провадженні про вчинення ним грабежів, продовжував скоювати злочини, у тому числі й перебуваючи під домашнім арештом, - інформує прокуратура Волинської області.
Із листопада 2019 року по липень 2020 року він тричі грабував перехожих на вулиці, відбираючи у них гроші, мобільні телефони і цінності, шість разів викрадав велосипеди та сім разів проникав у житло й інші приміщення, звідки цупив усе, що міг винести – від ювелірних прикрас та релігійних книг до газонокосарок і автомобільних шин. Ще одного разу зловмисник просто на очах у господині забрав із підвіконня будинку кросівки, які там сохнули.
Усього злочинними діями волинянина потерпілим заподіяно матеріальної шкоди на понад 75 тисяч гривень.
Наразі чоловік, якому повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів, перебуває під вартою.
Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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