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Крав усе, що міг винести: на Волині судитимуть серійного злодія

Крав усе, що міг винести: на Волині судитимуть серійного злодія
31-річного жителя Нововолинська підозрюють у вчиненні 17 злочинів

Слідство вважає, що п'ять разів судимий до цього молодик, щодо якого до суду скерували обвинувальний акт в кримінальному провадженні про вчинення ним грабежів, продовжував скоювати злочини, у тому числі й перебуваючи під домашнім арештом, - інформує прокуратура Волинської області.

Із листопада 2019 року по липень 2020 року він тричі грабував перехожих на вулиці, відбираючи у них гроші, мобільні телефони і цінності, шість разів викрадав велосипеди та сім разів проникав у житло й інші приміщення, звідки цупив усе, що міг винести – від ювелірних прикрас та релігійних книг до газонокосарок і автомобільних шин. Ще одного разу зловмисник просто на очах у господині забрав із підвіконня будинку кросівки, які там сохнули.

Усього злочинними діями волинянина потерпілим заподіяно матеріальної шкоди на понад 75 тисяч гривень.

Наразі чоловік, якому повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів, перебуває під вартою.

Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших правопорушень.

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Теги: злодій, крадіжка, суд
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