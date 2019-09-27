Крав усе, що міг винести: на Волині судитимуть серійного злодія

31-річного жителя Нововолинська підозрюють у вчиненні 17 злочинівСлідство вважає, що п'ять разів судимий до цього молодик, щодо якого до суду скерували обвинувальний акт в кримінальному провадженні про вчинення ним грабежів, продовжував скоювати злочини, у тому числі й перебуваючи під домашнім арештом, - інформує прокуратура Волинської області.Із листопада 2019 року по липень 2020 року він тричі грабував перехожих на вулиці, відбираючи у них гроші, мобільні телефони і цінності, шість разів викрадав велосипеди та сім разів проникав у житло й інші приміщення, звідки цупив усе, що міг винести – від ювелірних прикрас та релігійних книг до газонокосарок і автомобільних шин. Ще одного разу зловмисник просто на очах у господині забрав із підвіконня будинку кросівки, які там сохнули.Усього злочинними діями волинянина потерпілим заподіяно матеріальної шкоди на понад 75 тисяч гривень.Наразі чоловік, якому повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів, перебуває під вартою.Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших правопорушень.