В Україні перша хвиля COVID-19 настала лише зараз, – Зеленський





Про це під час інтерв'ю каналу "Україна 24" сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент



"У нас в Україні першої хвилі реально не було у ті терміни, в які вона була в Європі. Хвиля зараз - адже є зростання", - наголосив Зеленський.



Він переконаний, що Україна добре підготовлена до пандемії.



"З точку зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки, фахівців - ми у цьому напрямку дуже потужні. Щодо ліжок, боюсь про це говорити, але у деяких областях заповнення уже понад 50%. Це дуже небезпечно", - сказав Зеленський.



Він закликав людей ставитися до COVID-19 відповідально, дотримуватися дистанції та маскового режиму.



"Немає вакцин, це складна ситуація. Не витримає будь-яка кількість ліжок чи спеціалістів другої чи третьої хвилі, якщо вона буде дуже потужна", - відзначив Зеленський.



За його словами, декілька країн майже готові з вакцинами, однак наразі немає чітких термінів, коли буде налагоджене виробництво.



"В усі черги ми записані. Але все це поки що слова, розробки, обіцянки... Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії", - додав Президент.

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