На Світязі відбудеться всеукраїнський турнір з ММА





Про підготовку до змагань Олександр Кулаков. З його слів, це будуть перші подібні змагання з ММА на Волині, які стануть щорічними.



"У турнірі змагатимуться спортсмени з Луцька, Любомля, Ковеля, Старої Вижівки. Окрім волинян, на змагання приїдуть спортсмени з Дніпропетровської, Вінницької, Київської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей", - говорить організатор турніру, тренер луцької команди зі змішаних єдиноборств, керівник клубу бойових мистецтв Олександр Кулаков.



"На території Шацького району дуже мало працює секцій, а зі змішаних єдиноборств взагалі секції немає, тому хочемо розвивати цей регіон у плані пошуку нових спортсменів, талановитих дітей та молоді", - каже організатор турніру.



Змагання планували на 11 липня, коли у Світязі відзначають день села, але через пандемію коронавірусу їх перенесли на 23 серпня. Готуючись до змагань, команда з Луцька провела відкрите тренування. З обласного центру поїдуть на турнір 10 спортсменів.



Для учасника луцької команди Іллі Сломінського це перші змагання у 2020-му. Каже: торік у серпні за спиною було близько 20 виступів.



"Я не думаю, що сильно багато втратив, але цей карантин дає про себе знати. Бо багато часу не тренувався у клубі, а тренувався самостійно", - каже спортсмен.



У програмі змагань шість професійних та аматорських поєдинків. Наступного року, каже організатор Олександр Кулаков, на "Кубок Світязю" запрошуватимуть іноземних спортсменів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда луцьких бійців зі змішаних єдиноборств готуються до турніру з ММА "Кубок Світязю", який відбудеться 23 серпня на березі озера у Шацькому районі.Про підготовку до змагань Суспільному розповів тренер. З його слів, це будуть перші подібні змагання з ММА на Волині, які стануть щорічними."У турнірі змагатимуться спортсмени з Луцька, Любомля, Ковеля, Старої Вижівки. Окрім волинян, на змагання приїдуть спортсмени з Дніпропетровської, Вінницької, Київської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей", - говорить організатор турніру, тренер луцької команди зі змішаних єдиноборств, керівник клубу бойових мистецтв Олександр Кулаков."На території Шацького району дуже мало працює секцій, а зі змішаних єдиноборств взагалі секції немає, тому хочемо розвивати цей регіон у плані пошуку нових спортсменів, талановитих дітей та молоді", - каже організатор турніру.Змагання планували на 11 липня, коли у Світязі відзначають день села, але через пандемію коронавірусу їх перенесли на 23 серпня. Готуючись до змагань, команда з Луцька провела відкрите тренування. З обласного центру поїдуть на турнір 10 спортсменів.Для учасника луцької командице перші змагання у 2020-му. Каже: торік у серпні за спиною було близько 20 виступів."Я не думаю, що сильно багато втратив, але цей карантин дає про себе знати. Бо багато часу не тренувався у клубі, а тренувався самостійно", - каже спортсмен.У програмі змагань шість професійних та аматорських поєдинків. Наступного року, каже організатор Олександр Кулаков, на "Кубок Світязю" запрошуватимуть іноземних спортсменів.

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