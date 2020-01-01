На Волині хочуть відремонтувати дорогу до межі з Рівненщиною





Про це повідомляє



Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» вже оголосило відкриті торги для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 вересня, а аукціон розпочнеться 26 жовтня.



Очікувана вартість дрібного ремонту автошляху становить 7,766 мільйона гривень.



Роботи включатимуть планування узбіч автогрейдером, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою, ліквідацію вибоїн, розлив бітумної емульсії, ущільнення асфальтобетонного шару та встановлення дорожніх знаків.



Ремонт хочуть завершити до 30 червня 2021 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року у Волинській області мають відремонтувати автомобільну дорогу загального користування місцевого значення О 030537 межа Рівненської області (на Деражне) – 030533 – межа Рівненської області (на Клевань).Про це повідомляє ІА "Волинські новини" Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» вже оголосило відкриті торги для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 вересня, а аукціон розпочнеться 26 жовтня.Очікувана вартість дрібного ремонту автошляху становить 7,766 мільйона гривень.Роботи включатимуть планування узбіч автогрейдером, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою, ліквідацію вибоїн, розлив бітумної емульсії, ущільнення асфальтобетонного шару та встановлення дорожніх знаків.Ремонт хочуть завершити до 30 червня 2021 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію