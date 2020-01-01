вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині хочуть відремонтувати дорогу до межі з Рівненщиною

На Волині хочуть відремонтувати дорогу до межі з Рівненщиною
Протягом року у Волинській області мають відремонтувати автомобільну дорогу загального користування місцевого значення О 030537 межа Рівненської області (на Деражне) – 030533 – межа Рівненської області (на Клевань).

Про це повідомляє ІА "Волинські новини".

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» вже оголосило відкриті торги для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 вересня, а аукціон розпочнеться 26 жовтня.

Очікувана вартість дрібного ремонту автошляху становить 7,766 мільйона гривень.

Роботи включатимуть планування узбіч автогрейдером, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою, ліквідацію вибоїн, розлив бітумної емульсії, ущільнення асфальтобетонного шару та встановлення дорожніх знаків.

Ремонт хочуть завершити до 30 червня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, ремонт, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хочуть відремонтувати дорогу до межі з Рівненщиною
Сьогодні, 21:17
Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Зіткнулися Volvo і MAN: в аварії на Полтавщині померли двоє маленьких дітей
Сьогодні, 20:12
Волинян просять вивісити прапор на День Незалежності
Сьогодні, 19:42
Молодій дівчині з Волині збирають кошти на операцію з трансплантації нирки, небайдужих просять допомогти
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги
02 серпень, 22:49
Тендер на капремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне скасували через завищену вартість робіт Тендер на капремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне скасували через завищену вартість робіт
07 червень, 07:22
На Турійщині за 30 мільйонів гривень проведуть капітальний ремонт дороги На Турійщині за 30 мільйонів гривень проведуть капітальний ремонт дороги
30 травень, 03:30
На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів
18 травень, 03:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хочуть відремонтувати дорогу до межі з Рівненщиною
Сьогодні, 21:17
 0
Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
Сьогодні, 20:45
 0
Зіткнулися Volvo і MAN: в аварії на Полтавщині померли двоє маленьких дітей
Сьогодні, 20:12
 0
Волинян просять вивісити прапор на День Незалежності
Сьогодні, 19:42
 0
Молодій дівчині з Волині збирають кошти на операцію з трансплантації нирки, небайдужих просять допомогти
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8