Прогноз народного синоптика: коли в Україні можуть з’явитися перші заморозки

Леонід Горбань.



Крім того, весь жовтень буде холодним, а в останній тиждень місяця можливий навіть дощ зі снігом, пише



За словами Леоніда Горбаня, у Київській та Полтавській областях 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися нижче нуля і досягти позначки від -1 до -4°C.



Згідно з прогнозом, перша декада жовтня буде дощовою. До 14 числа вдень повітря прогріватиметься до +16°C, а з 15 до 25 жовтня – до +12°C.



Наприкінці місяця стовпчики термометрів взагалі можуть опуститися до +3-4°C.



Але загалом погода восени і взимку очікується тепліша, ніж у минулі роки. За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.



Крім того, українців чекає тепла зима з відлигою і невеликими морозами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перші заморозки в Україну можуть прийти вже в кінці жовтня. Тоді температура повітря знизиться до -4°C. Такий прогноз дав народний синоптикКрім того, весь жовтень буде холодним, а в останній тиждень місяця можливий навіть дощ зі снігом, пише Обозреватель За словами Леоніда Горбаня, у Київській та Полтавській областях 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися нижче нуля і досягти позначки від -1 до -4°C.Згідно з прогнозом, перша декада жовтня буде дощовою. До 14 числа вдень повітря прогріватиметься до +16°C, а з 15 до 25 жовтня – до +12°C.Наприкінці місяця стовпчики термометрів взагалі можуть опуститися до +3-4°C.Але загалом погода восени і взимку очікується тепліша, ніж у минулі роки. За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру, літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.Крім того, українців чекає тепла зима з відлигою і невеликими морозами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію