Прогноз народного синоптика: коли в Україні можуть з’явитися перші заморозки
Сьогодні, 05:21
Перші заморозки в Україну можуть прийти вже в кінці жовтня. Тоді температура повітря знизиться до -4°C. Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань.
Крім того, весь жовтень буде холодним, а в останній тиждень місяця можливий навіть дощ зі снігом, пише Обозреватель.
За словами Леоніда Горбаня, у Київській та Полтавській областях 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися нижче нуля і досягти позначки від -1 до -4°C.
Згідно з прогнозом, перша декада жовтня буде дощовою. До 14 числа вдень повітря прогріватиметься до +16°C, а з 15 до 25 жовтня – до +12°C.
Наприкінці місяця стовпчики термометрів взагалі можуть опуститися до +3-4°C.
Але загалом погода восени і взимку очікується тепліша, ніж у минулі роки. За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.
Крім того, українців чекає тепла зима з відлигою і невеликими морозами.
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Крім того, весь жовтень буде холодним, а в останній тиждень місяця можливий навіть дощ зі снігом, пише Обозреватель.
За словами Леоніда Горбаня, у Київській та Полтавській областях 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися нижче нуля і досягти позначки від -1 до -4°C.
Згідно з прогнозом, перша декада жовтня буде дощовою. До 14 числа вдень повітря прогріватиметься до +16°C, а з 15 до 25 жовтня – до +12°C.
Наприкінці місяця стовпчики термометрів взагалі можуть опуститися до +3-4°C.
Але загалом погода восени і взимку очікується тепліша, ніж у минулі роки. За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.
Крім того, українців чекає тепла зима з відлигою і невеликими морозами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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