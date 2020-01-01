Курс валют у Луцьку на 25 серпня





Євро при купівлі становить – 32,20, продажу – 32,44.



Курс російського рубля: купівля – 0,339, продаж – 0,384.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,28, продаж – 7,37.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27,35, а продаж – 27,54.Євро при купівлі становить – 32,20, продажу – 32,44.Курс російського рубля: купівля – 0,339, продаж – 0,384.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,28, продаж – 7,37.

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