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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку

Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку
За минулу добу на Волині два випадки захворювання на коронавірус, на жаль, закінчилися летально.

Вік померлих – 65 і 80 років.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.

Лікар-епідеміолог Ірина Єнжиєвська зауважила, що померлі – жінки із Луцького (80 років) та Ратнівського (65 років).

Обидві пацієнтки тривалий час перебували у медичних закладах, до яких звернулися вчасно. Утім, через важкі супутні хвороби, на жаль, не змогли здолати коронавірус.

Зауважимо, станом на 25 серпня загалом на Волині 113 людей померли від ускладнень цієї недуги.

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Теги: коронавірус, смерть, ускладнення, Волинь
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