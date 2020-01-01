Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку

За минулу добу на Волині два випадки захворювання на коронавірус, на жаль, закінчилися летально.Вік померлих – 65 і 80 років.Про цеповідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.Лікар-епідеміологзауважила, що померлі – жінки із Луцького (80 років) та Ратнівського (65 років).Обидві пацієнтки тривалий час перебували у медичних закладах, до яких звернулися вчасно. Утім, через важкі супутні хвороби, на жаль, не змогли здолати коронавірус.Зауважимо, станом на 25 серпня загалом на Волині 113 людей померли від ускладнень цієї недуги.