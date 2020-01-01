Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку
Сьогодні, 12:09
За минулу добу на Волині два випадки захворювання на коронавірус, на жаль, закінчилися летально.
Вік померлих – 65 і 80 років.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Лікар-епідеміолог Ірина Єнжиєвська зауважила, що померлі – жінки із Луцького (80 років) та Ратнівського (65 років).
Обидві пацієнтки тривалий час перебували у медичних закладах, до яких звернулися вчасно. Утім, через важкі супутні хвороби, на жаль, не змогли здолати коронавірус.
Зауважимо, станом на 25 серпня загалом на Волині 113 людей померли від ускладнень цієї недуги.
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Вік померлих – 65 і 80 років.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Лікар-епідеміолог Ірина Єнжиєвська зауважила, що померлі – жінки із Луцького (80 років) та Ратнівського (65 років).
Обидві пацієнтки тривалий час перебували у медичних закладах, до яких звернулися вчасно. Утім, через важкі супутні хвороби, на жаль, не змогли здолати коронавірус.
Зауважимо, станом на 25 серпня загалом на Волині 113 людей померли від ускладнень цієї недуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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