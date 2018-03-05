У «ПортCity» стартував шопінг-марафон*
Сьогодні, 13:35
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» розпочався шопінг-марафон.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Для участі потрібно виконати декілька простих умов:
1. Купуйте образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);
2. Публікуйте фото образу з чеком на власних сторінках у соцмережах (Facebook та Instagram), обов’язково добавляйте хештег #шопінг_марафон_ПортCity та відмічайте сторінку ТРЦ;
3. Збирайте лайки з 30 липня по 30 серпня.
Образ з найбільшою кількістю лайків оплатить «ПортCity».
"Порадуй себе просто зараз - мерщій відправляйся на шопінг", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Для участі потрібно виконати декілька простих умов:
1. Купуйте образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);
2. Публікуйте фото образу з чеком на власних сторінках у соцмережах (Facebook та Instagram), обов’язково добавляйте хештег #шопінг_марафон_ПортCity та відмічайте сторінку ТРЦ;
3. Збирайте лайки з 30 липня по 30 серпня.
Образ з найбільшою кількістю лайків оплатить «ПортCity».
"Порадуй себе просто зараз - мерщій відправляйся на шопінг", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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