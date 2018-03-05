вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» стартував шопінг-марафон*

У «ПортCity» стартував шопінг-марафон*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» розпочався шопінг-марафон.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Для участі потрібно виконати декілька простих умов:
1. Купуйте образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);
2. Публікуйте фото образу з чеком на власних сторінках у соцмережах (Facebook та Instagram), обов’язково добавляйте хештег #шопінг_марафон_ПортCity та відмічайте сторінку ТРЦ;
3. Збирайте лайки з 30 липня по 30 серпня.

Образ з найбільшою кількістю лайків оплатить «ПортCity».

"Порадуй себе просто зараз - мерщій відправляйся на шопінг", - йдеться у дописі.

У «ПортCity» стартував шопінг-марафон*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, шопінг-марафон, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» стартував шопінг-марафон*
Сьогодні, 13:35
Через ремонт – ускладнений рух на одній із вулиць Луцька
Сьогодні, 13:07
На Волині біля ставу знайшли тіло чоловіка, його вбив 24-річний хлопець
Сьогодні, 12:46
Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму
Сьогодні, 12:34
Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
У «ПортCity» триває конкурс фотозон* У «ПортCity» триває конкурс фотозон*
08 серпень, 14:02
«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону* «ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
07 липень, 17:19
«ПортCity» запрошує на конкурс фотозон* «ПортCity» запрошує на конкурс фотозон*
26 червень, 12:10
У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО
05 березень, 2018, 08:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» стартував шопінг-марафон*
Сьогодні, 13:35
 0
Через ремонт – ускладнений рух на одній із вулиць Луцька
Сьогодні, 13:07
 0
На Волині біля ставу знайшли тіло чоловіка, його вбив 24-річний хлопець
Сьогодні, 12:46
 0
Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму
Сьогодні, 12:34
 0
Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8