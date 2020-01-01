Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня

Якщо ситуація із коронавірусом суттєво не зміниться, усі волинські школярі сядуть за парти у школах з 1 вересня.Про це йшлося сьогодні, 25 серпня, під час брифінгу в облдержадміністрації щодо початку нового навчального року на Волині в умовах карантину.Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністраціїрозповіла, що нині сказати сьогодні чітко, яким буде навчальний рік для кожної з 611 волинських шкіл, сьогодні неможливо. Утім, навчанням однозначно охоплять усіх.«Якщо ситуація буде така, як сьогодні, то всі приступаємо до навчання у закладах освіти», - зауважила вона.Начальник обласного управління освіти і науки пояснила: якщо територія перебуває у зеленій або жовтій карантинній зоні, то навчання відбуватиметься у звичному режимі, але з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму.У помаранчевій зоні буде змішана форма навчання. Це означає поєднання очного та дистанційних режимів.У червоній зоні – дистанційна форма навчання."Але це буде нетривалий процес, лише на два тижні. Ми звикли вже о карантинів, пов'язиних з ыншими захворваннями. Далі – продовження навчання. Зупиняти навчання ныхто не буде", - зауважила Плахотна.Людмила Плахотна зауважила, що МОЗ задекларував, що учні 1-4 класів не мають потреби перебувати у школі в масках, оскільки учні такого віку хворіють на коронавірус рідко або у легкій формі. Натомість учні старших класів мають перебувати в масках на перервах, але адміністрація школи намагатиметься уникати перебування учнів за межами класів на перервах.Окрім того, Плахотна зауважила, що для того, аби унеможливити скупчення дітей у коридорах школи, дзвінки про початок уроку будуть зміщені.«Кожен клас, кожна паралель буде мати інший час початку і завершення навчального процесу. Хтось буде починати о 8-ій ранку, хтось о 8:15, хтось о 8:30. Будуть подаватися різні дзвінки, різні сигнали. Детально можна буде дізнатися у директора кожної окремої школи», - пояснила Людмила Плахотна.У компетенції батьків учнів – виміряти температуру і проконтролювати, щоб дитина не пішла до школи з іншими ознаками хвороби.Посадовиця зауважила, що за забезпеченням безпечного навчального процесу як для дітей, так і для педагогів – великий фінансовий ресурс, зараз область – у процесі пошуку на це коштів.Батьки дітей, які є в зоні ризику через певні хвороби, мають прийняти рішення щодо форми навчання. Зокрема, можна обрати дистанційну або сімейну форму навчання. Про це заздалегідь потрібно написати відповідну заяву.Людмила Плахотна також наголосила, що медогляди для учнів перед 1-им вересня не є обов’язковими для всіх, крім першокласників.Учні інших класів мають пройти медогляд 1 раз на рік. Утім, це не означає, що це треба зробити перед 1 вересня.Натомість можливості відвідування школи без щеплень немає.«Тут теж йдеться про першокласників. Бо усі щеплення здебільшого робляться ще у віці до 1 класу», - пояснила Плахотна.