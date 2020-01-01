Від ускладнень коронавірусу померла медсестра з Волині
Сьогодні, 16:31
Від ускладнень коронавірусу померла медсестра дитячого відділення Горохівської центральної районної лікарні.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук.
За словами посадовиці, медсестра - 1962 року народження.
10 серпня її перевели із районної лікарні у корпус для хворих із важкою формою коронавірусу, що в Боголюбах, де вона померла 21 серпня.
Жінка боролася із онкохворобою, що й не дало їй здолати ускладнення від коронавірусу.
Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть волинських лікаря-гінеколога, водія «швидкої», а також 48-річної фельдшерки, у яких підтвердили коронавірус. Тож нині четверо медиків на Волині померли від ускладнень цієї недуги.
Фото ілюстративне
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук.
За словами посадовиці, медсестра - 1962 року народження.
10 серпня її перевели із районної лікарні у корпус для хворих із важкою формою коронавірусу, що в Боголюбах, де вона померла 21 серпня.
Жінка боролася із онкохворобою, що й не дало їй здолати ускладнення від коронавірусу.
Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть волинських лікаря-гінеколога, водія «швидкої», а також 48-річної фельдшерки, у яких підтвердили коронавірус. Тож нині четверо медиків на Волині померли від ускладнень цієї недуги.
Фото ілюстративне
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