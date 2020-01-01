Від ускладнень коронавірусу померла медсестра з Волині

Від ускладнень коронавірусу померла медсестра дитячого відділення Горохівської центральної районної лікарні.Про це у коментаріповідомила виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністраціїЗа словами посадовиці, медсестра - 1962 року народження.10 серпня її перевели із районної лікарні у корпус для хворих із важкою формою коронавірусу, що в Боголюбах, де вона померла 21 серпня.Жінка боролася із онкохворобою, що й не дало їй здолати ускладнення від коронавірусу.Нагадаємо, раніше повідомляли про, а також, у яких підтвердили коронавірус. Тож нині четверо медиків на Волині померли від ускладнень цієї недуги.