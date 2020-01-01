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Від ускладнень коронавірусу померла медсестра з Волині

Від ускладнень коронавірусу померла медсестра з Волині
Від ускладнень коронавірусу померла медсестра дитячого відділення Горохівської центральної районної лікарні.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук.

За словами посадовиці, медсестра - 1962 року народження.

10 серпня її перевели із районної лікарні у корпус для хворих із важкою формою коронавірусу, що в Боголюбах, де вона померла 21 серпня.

Жінка боролася із онкохворобою, що й не дало їй здолати ускладнення від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть волинських лікаря-гінеколога, водія «швидкої», а також 48-річної фельдшерки, у яких підтвердили коронавірус. Тож нині четверо медиків на Волині померли від ускладнень цієї недуги.

Фото ілюстративне

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Теги: коронавірус, Людмила Тимощук, Волинь, ускладнення, смерть, медсестра
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