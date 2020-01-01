Пустовіт одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:45
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт здолав коронавірус.
Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Григорій Пустовіт підтвердив, що перебував на стаціонарному лікуванні. Зокрема, з 5 до 25 серпня посадовець лікувався у Боголюбах.
25 серпня Григорій Пустовіт отримав негативний результат тесту на коронавірус, біоматеріал для проведення якого здавав 19 серпня.
Пустовіт зауважив, що коронавірус – хвороба важка і непередбачувана, тож вкотре закликав дотримуватися усіх вимог карантину.
Нагадаємо, 9 серпня Григорій Пустовіт повідомив, що захворів і з 2-го серпня перебуває на самоізоляції.
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Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Григорій Пустовіт підтвердив, що перебував на стаціонарному лікуванні. Зокрема, з 5 до 25 серпня посадовець лікувався у Боголюбах.
25 серпня Григорій Пустовіт отримав негативний результат тесту на коронавірус, біоматеріал для проведення якого здавав 19 серпня.
Пустовіт зауважив, що коронавірус – хвороба важка і непередбачувана, тож вкотре закликав дотримуватися усіх вимог карантину.
Нагадаємо, 9 серпня Григорій Пустовіт повідомив, що захворів і з 2-го серпня перебуває на самоізоляції.
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