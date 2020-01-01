вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Пустовіт одужав від коронавірусу

Пустовіт одужав від коронавірусу
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт здолав коронавірус.

Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Григорій Пустовіт підтвердив, що перебував на стаціонарному лікуванні. Зокрема, з 5 до 25 серпня посадовець лікувався у Боголюбах.

25 серпня Григорій Пустовіт отримав негативний результат тесту на коронавірус, біоматеріал для проведення якого здавав 19 серпня.

Пустовіт зауважив, що коронавірус – хвороба важка і непередбачувана, тож вкотре закликав дотримуватися усіх вимог карантину.

Нагадаємо, 9 серпня Григорій Пустовіт повідомив, що захворів і з 2-го серпня перебуває на самоізоляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Григорій Пустовіт, коронавірус, хвороба, лікування, одужання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Маски та температурний скринінг: як відбуватиметься навчання у ВНУ імені Лесі Українки під час пандемії
Сьогодні, 13:10
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 27 серпня
Сьогодні, 10:16
Ранок 27 серпня: в Україні – 1974 нових випадки коронавірусу, на Волині – 47
Сьогодні, 08:54
В Україні посилили карантин: під забороною – дискотеки, нічні клуби і концерти
26 серпень, 14:48
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Кажуть, що після хвороби та в'язниці людина стає мудрішою
Відповісти
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 17:30
Масштабне відключення води у Луцьку: ремонтні роботи закінчили
Сьогодні, 17:15
Пустовіт одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:45
У Луцьку перекриють рух вулицею Ківерцівською
Сьогодні, 16:24
У Рожищенському районі вантажівка влетіла у легковик
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
20 серпень, 10:11
У двох осіб, що померли від ускладнень COVID-19 на Волині за останню добу, вірус виявили посмертно У двох осіб, що померли від ускладнень COVID-19 на Волині за останню добу, вірус виявили посмертно
16 серпень, 13:15
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
16 серпень, 10:03
Ранок 16 серпня: в Україні – 1 637 нових випадків коронавірусу, на Волині – 54 Ранок 16 серпня: в Україні – 1 637 нових випадків коронавірусу, на Волині – 54
16 серпень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 17:30
 0
Масштабне відключення води у Луцьку: ремонтні роботи закінчили
Сьогодні, 17:15
 0
Пустовіт одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку перекриють рух вулицею Ківерцівською
Сьогодні, 16:24
 0
У Рожищенському районі вантажівка влетіла у легковик
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8