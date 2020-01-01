Новий антирекорд: в Україні – 2 438 випадків коронавірусу за добу, на Волині – 52





Про це йдеться на



Найбільше нових випадків за добу виявили у місті Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215) областях.



Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 451 людина, з них 48 - за останню добу.



55 083 людини одужали від коронавірусу в Україні, 866 - за останню добу.



На Волині загалом захворіли 5 320 людей, з них за останню добу - 52. померло - 116 людей. На щастя, жодна людина в області не померла протягом останньої доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 28 серпня зафіксували 114 497 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2 438.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків за добу виявили у місті Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215) областях.Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 451 людина, з них 48 - за останню добу.55 083 людини одужали від коронавірусу в Україні, 866 - за останню добу.На Волині загалом захворіли 5 320 людей, з них за останню добу - 52. померло - 116 людей. На щастя, жодна людина в області не померла протягом останньої доби.

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