вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У селі під Луцьком на коронавірус захворів вихователь дитсадка

У селі під Луцьком на коронавірус захворів вихователь дитсадка
У селі Підгайці коронавірус виявили у працівника дошкільного навчального закладу.

Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка повідомила, що хворобу виявили у вихователя дитсадка села Підгайці.

Посадовиця додала, що дитсадок у період карантину не працював. Заклад не планують відкривати і у новому навчальному році.

Нагадаємо, загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайці, дитсадок, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині – 426 людей у лікарнях через коронавірус або підозру на цю недугу
Сьогодні, 13:09
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 серпня
Сьогодні, 10:20
Україну заново поділили на карантинні зони: якого кольору міста і райони Волині. ПЕРЕЛІК
27 серпень, 18:13
Пустовіт одужав від коронавірусу
27 серпень, 16:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – 426 людей у лікарнях через коронавірус або підозру на цю недугу
Сьогодні, 13:09
У Нововолинську чоловік зарізав товариша по чарці: деталі вбивства
Сьогодні, 13:01
У селі під Луцьком на коронавірус захворів вихователь дитсадка
Сьогодні, 12:49
Як доглядати за бруківкою: прості та ефективні поради від «Le Bruk». ФОТО*
Сьогодні, 12:39
Луцьк вимагає від держави фінансової підтримки на час карантину
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Ще три дитсадки працюватимуть влітку у місті на Волині Ще три дитсадки працюватимуть влітку у місті на Волині
17 липень, 18:00
Показали, як в умовах карантину працюють луцькі дитсадки. ВІДЕО Показали, як в умовах карантину працюють луцькі дитсадки. ВІДЕО
08 липень, 08:17
На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі
05 липень, 22:27
У луцькому дитсадку – 4 випадки коронавірусу У луцькому дитсадку – 4 випадки коронавірусу
30 червень, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – 426 людей у лікарнях через коронавірус або підозру на цю недугу
Сьогодні, 13:09
 0
У Нововолинську чоловік зарізав товариша по чарці: деталі вбивства
Сьогодні, 13:01
 0
У селі під Луцьком на коронавірус захворів вихователь дитсадка
Сьогодні, 12:49
 0
Як доглядати за бруківкою: прості та ефективні поради від «Le Bruk». ФОТО*
Сьогодні, 12:39
 0
Луцьк вимагає від держави фінансової підтримки на час карантину
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8