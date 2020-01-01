У селі під Луцьком на коронавірус захворів вихователь дитсадка





Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка повідомила, що хворобу виявили у вихователя дитсадка села Підгайці.



Посадовиця додала, що дитсадок у період карантину не працював. Заклад не планують відкривати і у новому навчальному році.



Нагадаємо, загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.

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