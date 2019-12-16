Смертельна ДТП поблизу селища Ратне: судили винуватця аварії





Про це повідомляє пресслужба прокурвтури у Волинській області.



Нагадаємо, зранку



Унаслідок зіткнення загинули водій Ford та пасажир Volkswagen Т-4, ще двоє людей зазнали тяжких тілесних ушкоджень.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватцю ДТП, 37-річному жителю села Сільце Ратнівського району, в якій загинуло двоє людей, суд призначив покарання - п’ять з половиною років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокурвтури у Волинській області.Нагадаємо, зранку 5 січня 2020 року чоловік за кермом автомобіля Volkswagen Т-4 рухався автодорогою поблизу селища Ратне й, не вибравши безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Ford.Унаслідок зіткнення загинули водій Ford та пасажир Volkswagen Т-4, ще двоє людей зазнали тяжких тілесних ушкоджень.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.

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