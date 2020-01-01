Назвали заклади на Волині, де тривають спалахи коронавірусу
Сьогодні, 17:30
На Волині продовжують тривати спалахи коронавірусу у трудових колективах та соціальних закладах.
Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру Надія Костирка повідомила, що тривають спалахи, зокрема, на двох підприємствах Нововолинська. Це – Володимир-Волинська фабрика гофротари і ТОВ «Імперія жирів».
Окрім того, не ліквідовані спалахи недуги у двох соціальних закладах. Йдеться про Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Ковелі (захворіло 11 осіб) і відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Кримне Старовижівського району (захворіло 8 осіб).
Нагадаємо, протягом останнього тижня на Волині вдалося ліквідувати два спалахи коронавірусної інфекції. Надія Костирка повідомила, що ліквідували спалах хвороби у геріатричному будинку села Білосток, перехворіли 29 осіб, а також на ВАТ «Теремно хліб», де перехворіли 12 працівників.
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Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру Надія Костирка повідомила, що тривають спалахи, зокрема, на двох підприємствах Нововолинська. Це – Володимир-Волинська фабрика гофротари і ТОВ «Імперія жирів».
Окрім того, не ліквідовані спалахи недуги у двох соціальних закладах. Йдеться про Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Ковелі (захворіло 11 осіб) і відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Кримне Старовижівського району (захворіло 8 осіб).
Нагадаємо, протягом останнього тижня на Волині вдалося ліквідувати два спалахи коронавірусної інфекції. Надія Костирка повідомила, що ліквідували спалах хвороби у геріатричному будинку села Білосток, перехворіли 29 осіб, а також на ВАТ «Теремно хліб», де перехворіли 12 працівників.
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