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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Назвали заклади на Волині, де тривають спалахи коронавірусу

Назвали заклади на Волині, де тривають спалахи коронавірусу
На Волині продовжують тривати спалахи коронавірусу у трудових колективах та соціальних закладах.

Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру Надія Костирка повідомила, що тривають спалахи, зокрема, на двох підприємствах Нововолинська. Це – Володимир-Волинська фабрика гофротари і ТОВ «Імперія жирів».

Окрім того, не ліквідовані спалахи недуги у двох соціальних закладах. Йдеться про Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Ковелі (захворіло 11 осіб) і відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Кримне Старовижівського району (захворіло 8 осіб).

Нагадаємо, протягом останнього тижня на Волині вдалося ліквідувати два спалахи коронавірусної інфекції. Надія Костирка повідомила, що ліквідували спалах хвороби у геріатричному будинку села Білосток, перехворіли 29 осіб, а також на ВАТ «Теремно хліб», де перехворіли 12 працівників.

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Теги: коронавірус, Волинь, спалахи
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