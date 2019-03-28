У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО





Про це інформують на сайті



Будівництво амбулаторії розпочалося ще в грудні 2018 року, в рамках реалізації програми «Сільська медицина» з метою забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги мешканцям сіл Прилуцької сільської ради. Однак, проєкт будівництва не передбачав водопостачання закладу та проведення сигналізації.





Враховуючи важливість вирішення цих побутових питань для забезпечення повноцінної та ефективної роботи АЗПСМ, прийняли рішення профінансувати з бюджету Луцької міської територіальної громади видатки на виконання цих робіт.



В березні 2020 року амбулаторію передали на баланс КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2». Вартість об’єкту в сумі 5,2 млн грн.





Станом вже на серпень 2020 року мешканці навколишніх сіл уклали 337 декларацій з сімейним лікарем амбулаторії.



Амбулаторія загальною площею 200 м2 з новими приміщеннями, оснащеними на належному рівні (2 кабінети лікаря, маніпуляційний кабінет, кабінет профілактичних щеплень, стерилізаційна, кімната персоналу, тощо), дає змогу медичному персоналу закладу надавати якісні медичні послуги в комфортних умовах, створює можливість реалізації прав пацієнтів на доступну медичну допомогу та забезпечує передумови для подальшого розвитку первинної медичної допомоги на території Луцької міської територіальної громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Прилуцькому старостинському окрузі відкрили модернізовану амбулаторію.Про це інформують на сайті Луцької міської ради Будівництво амбулаторії розпочалося ще в грудні 2018 року, в рамках реалізації програми «Сільська медицина» з метою забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги мешканцям сіл Прилуцької сільської ради. Однак, проєкт будівництва не передбачав водопостачання закладу та проведення сигналізації.Враховуючи важливість вирішення цих побутових питань для забезпечення повноцінної та ефективної роботи АЗПСМ, прийняли рішення профінансувати з бюджету Луцької міської територіальної громади видатки на виконання цих робіт.В березні 2020 року амбулаторію передали на баланс КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2». Вартість об’єкту в сумі 5,2 млн грн.Станом вже на серпень 2020 року мешканці навколишніх сіл уклали 337 декларацій з сімейним лікарем амбулаторії.Амбулаторія загальною площею 200 м2 з новими приміщеннями, оснащеними на належному рівні (2 кабінети лікаря, маніпуляційний кабінет, кабінет профілактичних щеплень, стерилізаційна, кімната персоналу, тощо), дає змогу медичному персоналу закладу надавати якісні медичні послуги в комфортних умовах, створює можливість реалізації прав пацієнтів на доступну медичну допомогу та забезпечує передумови для подальшого розвитку первинної медичної допомоги на території Луцької міської територіальної громади.

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