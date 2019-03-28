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У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
У Прилуцькому старостинському окрузі відкрили модернізовану амбулаторію.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Будівництво амбулаторії розпочалося ще в грудні 2018 року, в рамках реалізації програми «Сільська медицина» з метою забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги мешканцям сіл Прилуцької сільської ради. Однак, проєкт будівництва не передбачав водопостачання закладу та проведення сигналізації.

У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

Враховуючи важливість вирішення цих побутових питань для забезпечення повноцінної та ефективної роботи АЗПСМ, прийняли рішення профінансувати з бюджету Луцької міської територіальної громади видатки на виконання цих робіт.

В березні 2020 року амбулаторію передали на баланс КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2». Вартість об’єкту в сумі 5,2 млн грн.

У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

Станом вже на серпень 2020 року мешканці навколишніх сіл уклали 337 декларацій з сімейним лікарем амбулаторії.

Амбулаторія загальною площею 200 м2 з новими приміщеннями, оснащеними на належному рівні (2 кабінети лікаря, маніпуляційний кабінет, кабінет профілактичних щеплень, стерилізаційна, кімната персоналу, тощо), дає змогу медичному персоналу закладу надавати якісні медичні послуги в комфортних умовах, створює можливість реалізації прав пацієнтів на доступну медичну допомогу та забезпечує передумови для подальшого розвитку первинної медичної допомоги на території Луцької міської територіальної громади.

У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

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Теги: амбулаторія, Прилуцьке, медицина
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