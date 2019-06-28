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Зеленський присвоїв двом волинянам звання «Заслужений шахтар України»

Зеленський присвоїв двом волинянам звання «Заслужений шахтар України»
Президент України Володимир Зеленський нагородив двох шахтарів з Волині високими званнями.

Про це йдеться в указі президента від 29 серпня.

Так, за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм звання «Заслужений шахтар України» отримали заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу «Шахта № 9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» Василь Дуда та електрослюсар підземному відокремленого підрозділу «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля» Віталій Лечицький.

Зауважимо, сьогодні, 30 серпня, Україна відзначає День шахтаря.

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Теги: шахтарі, Волинь, нагорода, указ
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