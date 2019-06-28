Зеленський присвоїв двом волинянам звання «Заслужений шахтар України»





Про це йдеться в



Так, за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм звання «Заслужений шахтар України» отримали заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу «Шахта № 9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» Василь Дуда та електрослюсар підземному відокремленого підрозділу «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля» Віталій Лечицький.



Зауважимо, сьогодні, 30 серпня, Україна відзначає День шахтаря.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський нагородив двох шахтарів з Волині високими званнями.Про це йдеться в указі президента від 29 серпня.Так, за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм звання «Заслужений шахтар України» отримали заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу «Шахта № 9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля»та електрослюсар підземному відокремленого підрозділу «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля»Зауважимо, сьогодні, 30 серпня, Україна відзначає День шахтаря.

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