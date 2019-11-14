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«Чоботи купую раз на 4 роки», – медсестра з Луцька розповіла, як живе на мінімальну зарплату. ВІДЕО

«Чоботи купую раз на 4 роки», – медсестра з Луцька розповіла, як живе на мінімальну зарплату. ВІДЕО
Лучанка Тетяна Матвійчук 7 років працює молодшою медичною сестрою в обласній психлікарні. Отримує "мінімалку" – 4 тисячі 723 гривні, а "на руки" – три вісімсот.

В інтерв’ю Суспільному жінка розповіла, на чому доводиться економити, та як на її життя вплине підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати на 277 гривень.

Молодшою медичною сестрою у психлікарні жінка працює останні 7 років. Кожна зміна триває 8 годин.

Медсестра готує палати для приймання хворих, прибирає та дезінфікує відділення.

"Сидіти немає коли. Так само після процедур нам треба усе прибрати, провітрити, продезінфікувати".

Сімейний бюджет Тетяни Матвійчук розписаний до копійки. У жінки є дві доньки, одна з них студентка.

"Це треба платити за проживання в гуртожитку. Хоч, вона на державній формі навчання, але це також потрібно матеріал для студентів придбати. Менша - школярка. Так само і форма, і зошити, і ручки, вся канцелярія і підручники купуються на школу. Звичайно, цих грошей не вистачає", - розповідає медсестра.

В день жінка намагається витрачати не більше 100 гривень. Щомісяця, розповідає, ділить свою "мінімалку" так:

- 1000 гривень відкладає на комунальні послуги
- 300 гривень жінка залишає на придбання засобів гігієни
- 2500 гривень лишається на їжу.

Найбільше жінці доводиться економити на харчах.

"М’ясо вибираємо не найкраще, а дивимося вже в ту суму, щоб вкластися, якісь пів кілограма купити, щоб вистачило і сім’ю прогодувати. А ще ж хочеться дитині хоч цукерку чи морозиво з’їсти. На все треба гроші".

Кілька днів тому, розповідає Тетяна Матвійчук, дізналася з новин про підняття мінімальної заробітної плати. З 1 вересня жінка буде отримувати на 277 гривень більше.

З наступної, уже збільшеної зарплатні жінка планує відкласти гроші на нові зимові чоботи. Їх медичка купує раз на 3-4 роки. Зарплати не вистачає, тому, за її словами, доводиться обмежувати себе.

"Це підвищення я думаю, що ми не сильно і відчуємо. Тому що зараз вартість продуктів підвищиться. Зростуть комунальні тарифи. Тому воно буде йти на продукти і на оплату життя. На себе нам не буде що витрачати, на власні потреби", – розповіла Тетяна Матвійчук.

"З 200 тисяч застрахованих волинян, працюючих в області, 39 тисяч отримують мінімальну зарплату", – розповів заступник керівника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Андрій Ткачук.

Підвищення мінімальної зарплати збільшить відрахування єдиного соціального внеску, ПДФО, військового збору. Зросте і єдиний податок, який сплачують фізичні особи підприємці. Професорка луцького вишу Олена Лютак каже: це зростання “мінімалки” призведе до збільшення надходження до Державного бюджету на понад мільярд гривень. Інфляції, каже науковиця, не прогнозує.

"Це підняття не є суттєвим, 5-6 %. Це не буде мати таких негативних наслідків. Скоріше за все тут прослідковується тенденція до стимулювання споживчих настроїв. У зв’язку з коронавірусом спостерігаємо, що дуже багато людей втратили роботу, знаходяться на межі. І це таке підняття буде таким стимулом щодо стимулювання розвитку економіки", – каже економістка.

За словами економістки Олени Лютак, рівень заробітної плати повинен зростати пропорційно зростанню економіки. Станом на сьогодні в Україні спостерігається її спад, каже фахівчиня.

В управлінні економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА Суспільному розповіли, крім Тетяни Матвіюк у бюджетній сфері за мінімальну зарплату працює ще 10 тисяч волинян. Медсестра каже: мріє заробляти хоча б 6-7 тисяч гривень. Продовжує: тоді не довелось би економити.


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Теги: мінімалка, зарплата, медсестра
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