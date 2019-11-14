«Чоботи купую раз на 4 роки», – медсестра з Луцька розповіла, як живе на мінімальну зарплату. ВІДЕО

Тетяна Матвійчук 7 років працює молодшою медичною сестрою в обласній психлікарні. Отримує "мінімалку" – 4 тисячі 723 гривні, а "на руки" – три вісімсот.



В інтерв’ю



Молодшою медичною сестрою у психлікарні жінка працює останні 7 років. Кожна зміна триває 8 годин.



Медсестра готує палати для приймання хворих, прибирає та дезінфікує відділення.



"Сидіти немає коли. Так само після процедур нам треба усе прибрати, провітрити, продезінфікувати".



Сімейний бюджет Тетяни Матвійчук розписаний до копійки. У жінки є дві доньки, одна з них студентка.



"Це треба платити за проживання в гуртожитку. Хоч, вона на державній формі навчання, але це також потрібно матеріал для студентів придбати. Менша - школярка. Так само і форма, і зошити, і ручки, вся канцелярія і підручники купуються на школу. Звичайно, цих грошей не вистачає", - розповідає медсестра.



В день жінка намагається витрачати не більше 100 гривень. Щомісяця, розповідає, ділить свою "мінімалку" так:



- 1000 гривень відкладає на комунальні послуги

- 300 гривень жінка залишає на придбання засобів гігієни

- 2500 гривень лишається на їжу.



Найбільше жінці доводиться економити на харчах.



"М’ясо вибираємо не найкраще, а дивимося вже в ту суму, щоб вкластися, якісь пів кілограма купити, щоб вистачило і сім’ю прогодувати. А ще ж хочеться дитині хоч цукерку чи морозиво з’їсти. На все треба гроші".



Кілька днів тому, розповідає Тетяна Матвійчук, дізналася з новин про підняття мінімальної заробітної плати. З 1 вересня жінка буде отримувати на 277 гривень більше.



З наступної, уже збільшеної зарплатні жінка планує відкласти гроші на нові зимові чоботи. Їх медичка купує раз на 3-4 роки. Зарплати не вистачає, тому, за її словами, доводиться обмежувати себе.



"Це підвищення я думаю, що ми не сильно і відчуємо. Тому що зараз вартість продуктів підвищиться. Зростуть комунальні тарифи. Тому воно буде йти на продукти і на оплату життя. На себе нам не буде що витрачати, на власні потреби", – розповіла Тетяна Матвійчук.



"З 200 тисяч застрахованих волинян, працюючих в області, 39 тисяч отримують мінімальну зарплату", – розповів заступник керівника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Андрій Ткачук.



Підвищення мінімальної зарплати збільшить відрахування єдиного соціального внеску, ПДФО, військового збору. Зросте і єдиний податок, який сплачують фізичні особи підприємці. Професорка луцького вишу Олена Лютак каже: це зростання “мінімалки” призведе до збільшення надходження до Державного бюджету на понад мільярд гривень. Інфляції, каже науковиця, не прогнозує.



"Це підняття не є суттєвим, 5-6 %. Це не буде мати таких негативних наслідків. Скоріше за все тут прослідковується тенденція до стимулювання споживчих настроїв. У зв’язку з коронавірусом спостерігаємо, що дуже багато людей втратили роботу, знаходяться на межі. І це таке підняття буде таким стимулом щодо стимулювання розвитку економіки", – каже економістка.



За словами економістки Олени Лютак, рівень заробітної плати повинен зростати пропорційно зростанню економіки. Станом на сьогодні в Україні спостерігається її спад, каже фахівчиня.



В управлінні економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА Суспільному розповіли, крім Тетяни Матвіюк у бюджетній сфері за мінімальну зарплату працює ще 10 тисяч волинян. Медсестра каже: мріє заробляти хоча б 6-7 тисяч гривень. Продовжує: тоді не довелось би економити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка7 років працює молодшою медичною сестрою в обласній психлікарні. Отримує "мінімалку" – 4 тисячі 723 гривні, а "на руки" – три вісімсот.В інтерв’ю Суспільному жінка розповіла, на чому доводиться економити, та як на її життя вплине підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати на 277 гривень.Молодшою медичною сестрою у психлікарні жінка працює останні 7 років. Кожна зміна триває 8 годин.Медсестра готує палати для приймання хворих, прибирає та дезінфікує відділення."Сидіти немає коли. Так само після процедур нам треба усе прибрати, провітрити, продезінфікувати".Сімейний бюджет Тетяни Матвійчук розписаний до копійки. У жінки є дві доньки, одна з них студентка."Це треба платити за проживання в гуртожитку. Хоч, вона на державній формі навчання, але це також потрібно матеріал для студентів придбати. Менша - школярка. Так само і форма, і зошити, і ручки, вся канцелярія і підручники купуються на школу. Звичайно, цих грошей не вистачає", - розповідає медсестра.В день жінка намагається витрачати не більше 100 гривень. Щомісяця, розповідає, ділить свою "мінімалку" так:- 1000 гривень відкладає на комунальні послуги- 300 гривень жінка залишає на придбання засобів гігієни- 2500 гривень лишається на їжу.Найбільше жінці доводиться економити на харчах."М’ясо вибираємо не найкраще, а дивимося вже в ту суму, щоб вкластися, якісь пів кілограма купити, щоб вистачило і сім’ю прогодувати. А ще ж хочеться дитині хоч цукерку чи морозиво з’їсти. На все треба гроші".Кілька днів тому, розповідає Тетяна Матвійчук, дізналася з новин про підняття мінімальної заробітної плати. З 1 вересня жінка буде отримувати на 277 гривень більше.З наступної, уже збільшеної зарплатні жінка планує відкласти гроші на нові зимові чоботи. Їх медичка купує раз на 3-4 роки. Зарплати не вистачає, тому, за її словами, доводиться обмежувати себе."Це підвищення я думаю, що ми не сильно і відчуємо. Тому що зараз вартість продуктів підвищиться. Зростуть комунальні тарифи. Тому воно буде йти на продукти і на оплату життя. На себе нам не буде що витрачати, на власні потреби", – розповіла Тетяна Матвійчук."З 200 тисяч застрахованих волинян, працюючих в області, 39 тисяч отримують мінімальну зарплату", – розповів заступник керівника обласного управління економічного розвитку та торгівліПідвищення мінімальної зарплати збільшить відрахування єдиного соціального внеску, ПДФО, військового збору. Зросте і єдиний податок, який сплачують фізичні особи підприємці. Професорка луцького вишукаже: це зростання “мінімалки” призведе до збільшення надходження до Державного бюджету на понад мільярд гривень. Інфляції, каже науковиця, не прогнозує."Це підняття не є суттєвим, 5-6 %. Це не буде мати таких негативних наслідків. Скоріше за все тут прослідковується тенденція до стимулювання споживчих настроїв. У зв’язку з коронавірусом спостерігаємо, що дуже багато людей втратили роботу, знаходяться на межі. І це таке підняття буде таким стимулом щодо стимулювання розвитку економіки", – каже економістка.За словами економістки Олени Лютак, рівень заробітної плати повинен зростати пропорційно зростанню економіки. Станом на сьогодні в Україні спостерігається її спад, каже фахівчиня.В управлінні економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА Суспільному розповіли, крім Тетяни Матвіюк у бюджетній сфері за мінімальну зарплату працює ще 10 тисяч волинян. Медсестра каже: мріє заробляти хоча б 6-7 тисяч гривень. Продовжує: тоді не довелось би економити.

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