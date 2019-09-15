Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 22:44
У селі Підгайці Луцького району через кинутий недопалок, поблизу житлового будинку, загорілася копиця сіна.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Люди розповіли, що пожежно-рятувальна служба приїхала дуже швидко, тому вдалось локалізувати загорання і не дозволити полум‘ю перекинутись на помешкання.
Місцеві допомагають у гасінні.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Люди розповіли, що пожежно-рятувальна служба приїхала дуже швидко, тому вдалось локалізувати загорання і не дозволити полум‘ю перекинутись на помешкання.
Місцеві допомагають у гасінні.
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