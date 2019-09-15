Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Люди розповіли, що пожежно-рятувальна служба приїхала дуже швидко, тому вдалось локалізувати загорання і не дозволити полум‘ю перекинутись на помешкання.



Місцеві допомагають у гасінні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці Луцького району через кинутий недопалок, поблизу житлового будинку, загорілася копиця сіна.Про цеповідомили очевидці.Люди розповіли, що пожежно-рятувальна служба приїхала дуже швидко, тому вдалось локалізувати загорання і не дозволити полум‘ю перекинутись на помешкання.Місцеві допомагають у гасінні.

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