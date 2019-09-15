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Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО

Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО
У селі Підгайці Луцького району через кинутий недопалок, поблизу житлового будинку, загорілася копиця сіна.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Люди розповіли, що пожежно-рятувальна служба приїхала дуже швидко, тому вдалось локалізувати загорання і не дозволити полум‘ю перекинутись на помешкання.

Місцеві допомагають у гасінні.

Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО
Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО
Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО

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Теги: Підгайці, недопалок, пожежа, копиця, сіно
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