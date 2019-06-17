вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двох людей забрали до лікарні: деталі аварії у Тарасовому

Двох людей забрали до лікарні: деталі аварії у Тарасовому
Учора, 30 серпня, після 15 години в селі Тарасове зіткнулися два автомобілі: Citroen Jumpy та Opel Vectra.

У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі аварії.

Інформують, зокрема, що внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажир Opel Vectra, їх доставили в лікарню.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною1 статті 286 КК України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Тарасове, потерпілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У працівника виявили коронавірус: у місті на Волині закривають сервісний центр МВС
Сьогодні, 10:00
Дві смерті і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 31 серпня
Сьогодні, 09:54
Двох людей забрали до лікарні: деталі аварії у Тарасовому
Сьогодні, 09:51
У Луцьку викрили магазин, який торгує алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 09:49
Волинянин відвідав 31 країну світу і 50 разів перетинав Атлантичний океан
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
Моторошна ДТП на Рівненській: двох потерпілих забрала швидка Моторошна ДТП на Рівненській: двох потерпілих забрала швидка
17 червень, 2019, 18:45
Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності
02 вересень, 2017, 13:49
У Тарасовому – аварія: працювали дві «швидкі» і поліція У Тарасовому – аварія: працювали дві «швидкі» і поліція
30 серпень, 19:30
У центрі Луцька – аварія У центрі Луцька – аварія
26 серпень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Викрали, побили і викинули біля дому: деталі смертельної розправи через ревнощі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:55
 0
Із дистанцією та без батьків: як у Луцьку відбудеться свято першого дзвоника в умовах пандемії
Сьогодні, 10:37
 0
На Волині чоловік вбив коханця дружини
Сьогодні, 10:35
 0
На Волині втопилися двоє чоловіків
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8