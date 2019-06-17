Двох людей забрали до лікарні: деталі аварії у Тарасовому

зіткнулися два автомобілі: Citroen Jumpy та Opel Vectra.



У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі аварії.



Інформують, зокрема, що внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажир Opel Vectra, їх доставили в лікарню.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною1 статті 286 КК України. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 30 серпня, після 15 години в селі Тарасове: Citroen Jumpy та Opel Vectra.У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі аварії.Інформують, зокрема, що внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажир Opel Vectra, їх доставили в лікарню.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною1 статті 286 КК України. Триває слідство.

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