Двох людей забрали до лікарні: деталі аварії у Тарасовому
Сьогодні, 09:51
Учора, 30 серпня, після 15 години в селі Тарасове зіткнулися два автомобілі: Citroen Jumpy та Opel Vectra.
У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі аварії.
Інформують, зокрема, що внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажир Opel Vectra, їх доставили в лікарню.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною1 статті 286 КК України. Триває слідство.
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У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі аварії.
Інформують, зокрема, що внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажир Opel Vectra, їх доставили в лікарню.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною1 статті 286 КК України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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