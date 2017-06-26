Два великі двори у Луцьку облаштовуватимуть бруківкою LeBruk*





Вчора, 31 серпня, ремонтні роботи відбуваються у дворах будинків №№ 3, 3а, 5 та 7 на вулиці Січовій. Пішохідні доріжки, тротуари та проїжджу частину закладають бруківкою компанії



Окрім того встановлять LED-освітлення, контейнерні майданчики для сміття та дитячі майданчики. В дворах значно розширять проїжджу частину (до 9 метрів) та зроблять паркувальні місця.







Крім того, запланували ремонт дворів на вулиці Ковельській, 4, 6, де прибудинкові території часто заливало водою.



Як виявилося, двори на вулиці Ковельській, 4, 6 не ремонтували з 1986 року. Капремонт здійснюють із максимальним збереженням зелених зон. І лише аварійні дерева, за узгодженням із мешканцями, зноситимуть. Орієнтовно за півтора-два місяці всі роботи планують завершити. Тож невдовзі люди матимуть облаштовані та комфортні прибудинкові території.



Капітальний ремонт «під ключ» дворів на вулиці Ковельській, 4, 6, передбачає викладення проїжджої частини і пішохідних зон бруківкою компанії LeBruk, облаштування зливової каналізації із найнижчої точки, встановлення нового освітлення, реконструкція сміттєвої зони, облаштування понижень та всіх нюансів, передбачених капремонтом.







Яку бруківку LeBruk використають для прибудинкових територій у Луцьку



Для пішохідних зон у дворах на вулиці Січовій, 3, 3а, 5 та 7, а також вулиці Ковельській, 4, 6, компанія LeBruk буде укладати бруківку



Така ж бруківка лежить біля Луцької міської ради, на вулиці Лесі Українки тощо.







Наразі бруківка моделі «Цеглинка» із технологією «COLORMIX» приоздобила алею казкових героїв скульптора Миколи Голованя, розташовану у Луцьку, в Центральному парку імені Лесі Українки. До слова, на сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів.



Універсальна бруківка «Цеглинка» підходить як для пішохідних, так і транспортних зон. Без проблем витримує вантажний транспорт.



Проста і строга форма дає можливість для величезної кількості варіантів викладки, а великий вибір кольорів додає до цього ще й змогу створювати орнаменти у модерному чи народному стилі.



Саме ця бруківка покликала до життя новий тренд у вимощенні громадських площ українських міст — так звану «вишиванку». Особливо популярні червоний і чорний кольори у своєму поєднанні створюють ефект святковості і додають фарб у сірість міського благоустрою.



«Ця бруківка є універсальною, її можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також і для подвір’я біля приватних будинків», – розповідає начальник виробництва Le Bruk Ігор Констанкевич.



Вона зручна для пішоходів, адже має маленькі шви, в яких не застряють найтонші підбори. Також це мощення витримує прибиральну техніку.



А проїжджу частину на цих вулицях викладуть бруківкою LeBruk «Котушка», товщиною 8 см, сірого кольору.



До слова, бруківкою Котушка викладена територія навколо заводу «Кромберг енд Шуберт Україна», на проспекті Перемоги, 21.







Саме за простоту в укладці та високі експлуатаційні характеристики цю бруківку обрали для облаштування АЗС UPG на вулиці Ковельській. «Котушка» - безпрограшний варіант на території, де потрібна надійна поверхня.



Бруківка «Котушка» - тротуарна плитка, купуючи яку, ви, перш за все, отримуєте якісний матеріал.



«Котушка» має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, а також слабо поглинає вологу. Вона міцно з’єднується між собою, тому добре витримує велику вагу та постійні навантаження. Підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки.



Тож, бруківка LeBruk - це бруківка для кожного!



Детальніше про усі види бруківки читайте на сайті компанії — www.lebruk.com



Телефонуйте — +38(067)3341122; +38(050)5209580



Приїжджайте в гості — вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже кілька років у Луцьку активно ремонтують прибудинкові території. За цей час чимало дворів, які роками знаходилися у плачевному стані, реконструювали.Вчора, 31 серпня, ремонтні роботи відбуваються у дворах будинків №№ 3, 3а, 5 та 7 на вулиці Січовій. Пішохідні доріжки, тротуари та проїжджу частину закладають бруківкою компанії LeBruk , – пише t1.ua Окрім того встановлять LED-освітлення, контейнерні майданчики для сміття та дитячі майданчики. В дворах значно розширять проїжджу частину (до 9 метрів) та зроблять паркувальні місця.Крім того, запланували ремонт дворів на вулиці Ковельській, 4, 6, де прибудинкові території часто заливало водою.Як виявилося, двори на вулиці Ковельській, 4, 6 не ремонтували з 1986 року. Капремонт здійснюють із максимальним збереженням зелених зон. І лише аварійні дерева, за узгодженням із мешканцями, зноситимуть. Орієнтовно за півтора-два місяці всі роботи планують завершити. Тож невдовзі люди матимуть облаштовані та комфортні прибудинкові території.Капітальний ремонт «під ключ» дворів на вулиці Ковельській, 4, 6, передбачає викладення проїжджої частини і пішохідних зон бруківкою компанії LeBruk, облаштування зливової каналізації із найнижчої точки, встановлення нового освітлення, реконструкція сміттєвої зони, облаштування понижень та всіх нюансів, передбачених капремонтом.Для пішохідних зон у дворах на вулиці Січовій, 3, 3а, 5 та 7, а також вулиці Ковельській, 4, 6, компанія LeBruk буде укладати бруківку «Цеглинка» 6 см товщиною, сірого та червоного кольору.Така ж бруківка лежить біля Луцької міської ради, на вулиці Лесі Українки тощо.Наразі бруківка моделі «Цеглинка» із технологією «COLORMIX» приоздобила алею казкових героїв скульптора Миколи Голованя, розташовану у Луцьку, в Центральному парку імені Лесі Українки. До слова, на сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів.Універсальна бруківка «Цеглинка» підходить як для пішохідних, так і транспортних зон. Без проблем витримує вантажний транспорт.Проста і строга форма дає можливість для величезної кількості варіантів викладки, а великий вибір кольорів додає до цього ще й змогу створювати орнаменти у модерному чи народному стилі.Саме ця бруківка покликала до життя новий тренд у вимощенні громадських площ українських міст — так звану «вишиванку». Особливо популярні червоний і чорний кольори у своєму поєднанні створюють ефект святковості і додають фарб у сірість міського благоустрою.«Ця бруківка є універсальною, її можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також і для подвір’я біля приватних будинків», – розповідає начальник виробництва Le BrukВона зручна для пішоходів, адже має маленькі шви, в яких не застряють найтонші підбори. Також це мощення витримує прибиральну техніку.А проїжджу частину на цих вулицях викладуть бруківкою LeBruk «Котушка», товщиною 8 см, сірого кольору.До слова, бруківкою Котушка викладена територія навколо заводу «Кромберг енд Шуберт Україна», на проспекті Перемоги, 21.Саме за простоту в укладці та високі експлуатаційні характеристики цю бруківку обрали для облаштування АЗС UPG на вулиці Ковельській. «Котушка» - безпрограшний варіант на території, де потрібна надійна поверхня.Бруківка «Котушка» - тротуарна плитка, купуючи яку, ви, перш за все, отримуєте якісний матеріал.«Котушка» має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, а також слабо поглинає вологу. Вона міцно з’єднується між собою, тому добре витримує велику вагу та постійні навантаження. Підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки.Тож, бруківка LeBruk - це бруківка для кожного!

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