У місті на Волині відновлять скейт-майданчик





Про це повідомляють на сайті



Це питання радник міського голови Володимир Рожелюк обговорив із керівниками цих підприємств.



Нагадаємо, скейт-майданчик на території ЗОШ № 2 відкрили за кошти міської влади і спонсорську допомогу «Кроноспан –УА» ще у 2009 році. Там збиралося чимало молоді. Зараз він потребує ремонту.



За словами Володимира Рожелюка, оновлений скейт-майданчик планують перенести у центр міста і встановити його неподалік школи №4.

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