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У місті на Волині відновлять скейт-майданчик

У місті на Волині відновлять скейт-майданчик
Працівники КП «Нововолинськтеплокомуненерго» та виробничого управління комунального господарства вже працюють над відновленням окремих елементів скейт-майданчика, який функціонував на території школи № 2.

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради.

Це питання радник міського голови Володимир Рожелюк обговорив із керівниками цих підприємств.

Нагадаємо, скейт-майданчик на території ЗОШ № 2 відкрили за кошти міської влади і спонсорську допомогу «Кроноспан –УА» ще у 2009 році. Там збиралося чимало молоді. Зараз він потребує ремонту.

За словами Володимира Рожелюка, оновлений скейт-майданчик планують перенести у центр міста і встановити його неподалік школи №4.

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Теги: Нововолинськ, скейт-майданчик, ремонт
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