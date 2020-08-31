У місті на Волині відновлять скейт-майданчик
Сьогодні, 04:30
Працівники КП «Нововолинськтеплокомуненерго» та виробничого управління комунального господарства вже працюють над відновленням окремих елементів скейт-майданчика, який функціонував на території школи № 2.
Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради.
Це питання радник міського голови Володимир Рожелюк обговорив із керівниками цих підприємств.
Нагадаємо, скейт-майданчик на території ЗОШ № 2 відкрили за кошти міської влади і спонсорську допомогу «Кроноспан –УА» ще у 2009 році. Там збиралося чимало молоді. Зараз він потребує ремонту.
За словами Володимира Рожелюка, оновлений скейт-майданчик планують перенести у центр міста і встановити його неподалік школи №4.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради.
Це питання радник міського голови Володимир Рожелюк обговорив із керівниками цих підприємств.
Нагадаємо, скейт-майданчик на території ЗОШ № 2 відкрили за кошти міської влади і спонсорську допомогу «Кроноспан –УА» ще у 2009 році. Там збиралося чимало молоді. Зараз він потребує ремонту.
За словами Володимира Рожелюка, оновлений скейт-майданчик планують перенести у центр міста і встановити його неподалік школи №4.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині відновлять скейт-майданчик
Сьогодні, 04:30
В Канаді збудували найбільшу в світі теплицю на даху
Сьогодні, 03:16
Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО
Сьогодні, 02:15
«На Волині рівень розкриття злочинів вищий, ніж у державі загалом», – прокурор області
Сьогодні, 00:30