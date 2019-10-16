Понад 650 тисяч доз: Україна закупить чотири вакцини проти грипу





Про це в



"До епідсезону 2020 – 2021 років в Україну поставлять: 500 000 доз вакцини VAXIGRIP TETRA (виробник Франція, чотирьохвалентна); 45 000 доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, трьохвалентна); 100 000 доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, трьохвалентна); 20 000 доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалєнт (виробник Республіка Корея, чотирьохвалентна)", - йдеться у повідомленні.



У ЦГЗ зазначили, що цьогоріч вакцини розробили з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів: вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).



Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотирьохвалентна – від чотирьох.



За даними Центру громадського здоров'я протягом минулого епідемічного сезону грипом та ГРВІ перехворіли 4,9 млн українців, або 12,9% населення, 63% з них діти, віком до 17 років. Від ускладень грипу минулого епідсезону померла 71 людина.



Також в ЦГЗ поінформували, що минулого епідсезону в Україну поставили 500 000 доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну поставлять 665 000 доз вакцин від грипу.Про це в facebook повідомляє Центр громадського здоров'я."До епідсезону 2020 – 2021 років в Україну поставлять: 500 000 доз вакцини VAXIGRIP TETRA (виробник Франція, чотирьохвалентна); 45 000 доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, трьохвалентна); 100 000 доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, трьохвалентна); 20 000 доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалєнт (виробник Республіка Корея, чотирьохвалентна)", - йдеться у повідомленні.У ЦГЗ зазначили, що цьогоріч вакцини розробили з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів: вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотирьохвалентна – від чотирьох.За даними Центру громадського здоров'я протягом минулого епідемічного сезону грипом та ГРВІ перехворіли 4,9 млн українців, або 12,9% населення, 63% з них діти, віком до 17 років. Від ускладень грипу минулого епідсезону померла 71 людина.Також в ЦГЗ поінформували, що минулого епідсезону в Україну поставили 500 000 доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію