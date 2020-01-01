У місті на Волині лікарям «вторинки» виділять пів мільйона гривень на доплати
Сьогодні, 17:27
У Володимирі-Волинському пів мільйона гривень спрямують на доплату медичним працівникам “вторинки”.
Про це йшлося 2 вересня під час щотижневої оперативної наради у Володимир-Волинській міській раді.
На сьогодні зарплата профільного фахівця вторинної ланки становить близько 4,5 – 5 тисяч гривень. Міська рада неодноразово зверталася у центральні органи влади, аби на державному рівні прийняли відповідні зміни і належним чином профінансували медицину, однак дотепер місто шукає можливості спрямувати додаткові фінансові ресурси на доплату медикам з власного бюджету.
Так, питання преміювання медпрацівників обговорили під час оперативної наради. Міський голова Петро Саганюк зазначив, що у Володимирі-Волинському спрямують додаткових 558 тисяч гривень на доплату до зарплат лікарям “вторинки”. Ці кошти – це економія витрат на оплату енергоносіїв територіального медичного об’єднання, які повертаються в міський бюджет. Розуміючи важливість праці лікарів у складних умовах та необхідність їх підтримки, згадану суму перерахують медичним працівникам в якості премій.
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Про це йшлося 2 вересня під час щотижневої оперативної наради у Володимир-Волинській міській раді.
На сьогодні зарплата профільного фахівця вторинної ланки становить близько 4,5 – 5 тисяч гривень. Міська рада неодноразово зверталася у центральні органи влади, аби на державному рівні прийняли відповідні зміни і належним чином профінансували медицину, однак дотепер місто шукає можливості спрямувати додаткові фінансові ресурси на доплату медикам з власного бюджету.
Так, питання преміювання медпрацівників обговорили під час оперативної наради. Міський голова Петро Саганюк зазначив, що у Володимирі-Волинському спрямують додаткових 558 тисяч гривень на доплату до зарплат лікарям “вторинки”. Ці кошти – це економія витрат на оплату енергоносіїв територіального медичного об’єднання, які повертаються в міський бюджет. Розуміючи важливість праці лікарів у складних умовах та необхідність їх підтримки, згадану суму перерахують медичним працівникам в якості премій.
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