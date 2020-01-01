вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині лікарям «вторинки» виділять пів мільйона гривень на доплати

У місті на Волині лікарям «вторинки» виділять пів мільйона гривень на доплати
У Володимирі-Волинському пів мільйона гривень спрямують на доплату медичним працівникам “вторинки”.

Про це йшлося 2 вересня під час щотижневої оперативної наради у Володимир-Волинській міській раді.

На сьогодні зарплата профільного фахівця вторинної ланки становить близько 4,5 – 5 тисяч гривень. Міська рада неодноразово зверталася у центральні органи влади, аби на державному рівні прийняли відповідні зміни і належним чином профінансували медицину, однак дотепер місто шукає можливості спрямувати додаткові фінансові ресурси на доплату медикам з власного бюджету.

Так, питання преміювання медпрацівників обговорили під час оперативної наради. Міський голова Петро Саганюк зазначив, що у Володимирі-Волинському спрямують додаткових 558 тисяч гривень на доплату до зарплат лікарям “вторинки”. Ці кошти – це економія витрат на оплату енергоносіїв територіального медичного об’єднання, які повертаються в міський бюджет. Розуміючи важливість праці лікарів у складних умовах та необхідність їх підтримки, згадану суму перерахують медичним працівникам в якості премій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, доплати, лікарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення
Сьогодні, 17:54
В Україні курсанти військових вишів повертатимуть державі гроші за навчання, якщо їх відрахували
Сьогодні, 17:34
У місті на Волині лікарям «вторинки» виділять пів мільйона гривень на доплати
Сьогодні, 17:27
Як прийматимуть дітей у садочки Володимира-Волинського
Сьогодні, 16:53
Купальний сезон у Луцьку офіційно закрили: скільки людей довелось рятувати
Сьогодні, 16:43
Схожі новини
У Володимирі лікарі, задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримали доплати до зарплати У Володимирі лікарі, задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримали доплати до зарплати
21 квітень, 18:30
Трьом лікарям з Волині подарували квартири Трьом лікарям з Волині подарували квартири
18 травень, 12:25
Українські лікарі, які працюють з Covid-19, до кінця цього тижня отримають доплати Українські лікарі, які працюють з Covid-19, до кінця цього тижня отримають доплати
06 травень, 13:10
Як прийматимуть дітей у садочки Володимира-Волинського Як прийматимуть дітей у садочки Володимира-Волинського
Сьогодні, 16:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З’явилася унікальна настільна гра про Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 18:08
 0
Як на Волині породіллям отримати гроші замість «пакунку малюка»
Сьогодні, 18:04
 0
На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення
Сьогодні, 17:54
 0
В Україні курсанти військових вишів повертатимуть державі гроші за навчання, якщо їх відрахували
Сьогодні, 17:34
 0
У місті на Волині лікарям «вторинки» виділять пів мільйона гривень на доплати
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8