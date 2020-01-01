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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня
У Волинській області у четвер, 3 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вiтер північно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 18-23°.

У Луцьку завтра, 3 вересня, також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вiтер північно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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