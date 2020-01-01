Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у четвер, 3 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вiтер північно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 18-23°.
У Луцьку завтра, 3 вересня, також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вiтер північно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вiтер північно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 18-23°.
У Луцьку завтра, 3 вересня, також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вiтер північно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.
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