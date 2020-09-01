2430 нових випадків за добу і сумний антирекорд смертності: ситуація з коронавірусом в Україні станом на 3 вересня





Про це повідомляють на



Так, за добу від ускладнень коронавірусу померло 54 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 710.



Зауважимо, що до цього дня за добу найбільше реєстрували 51 смерть від ускладнень недуги за добу.



Станом на 8:50 інформацію про одужалих за добу ще не оновили.



На Волині загалом захворіли 5 662 людини, з них за останню добу - 73. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 123 людини. На жастя, в області - жодної жертви хвороби протягом останньої доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за останню добу зареєстрували 2430 випадків зараження коронавірусом. Втім загальна кількість інфікованих сягнула 128 228. З них на Волині за добу виявили 73 нових випадки.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО Так, за добу від ускладнень коронавірусу померло 54 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 710.Зауважимо, що до цього дня за добу найбільше реєстрували 51 смерть від ускладнень недуги за добу.Станом на 8:50 інформацію про одужалих за добу ще не оновили.На Волині загалом захворіли 5 662 людини, з них за останню добу - 73. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 123 людини. На жастя, в області - жодної жертви хвороби протягом останньої доби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію