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2430 нових випадків за добу і сумний антирекорд смертності: ситуація з коронавірусом в Україні станом на 3 вересня

2430 нових випадків за добу і сумний антирекорд смертності: ситуація з коронавірусом в Україні станом на 3 вересня
В Україні за останню добу зареєстрували 2430 випадків зараження коронавірусом. Втім загальна кількість інфікованих сягнула 128 228. З них на Волині за добу виявили 73 нових випадки.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Так, за добу від ускладнень коронавірусу померло 54 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 710.

Зауважимо, що до цього дня за добу найбільше реєстрували 51 смерть від ускладнень недуги за добу.

Станом на 8:50 інформацію про одужалих за добу ще не оновили.

На Волині загалом захворіли 5 662 людини, з них за останню добу - 73. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 123 людини. На жастя, в області - жодної жертви хвороби протягом останньої доби.

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Теги: коронавірус, статистика, антирекорд, РНБО
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Коментарі 1
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А ви знаєте, що кожний 5-ий тест на COVID-19 в Україні помилковий, тобто лікарі видають як негативний, а насправді від позитивний, а значить людина хвора на коронавірус. Якщо вірити цій інформації, то до 128 228 числа людей в Україні, підтверджених на коронавірус треба додати кожну 5-у людину, що вже здала аналізи і отримала негативний результат. А значить треба результат аналізів цієї людини зарахувати, як позитивний. Українські медики станом на 01.09.2020 року провели 1 513 793 ПЛР-тестів на коронавірусну хворобу. 1 513 793 : 5 = 302 758 позитивних тестів + 128 228, які вже є зареєстровані хворі і отримуємо таку картину, що на сьогодні в Україні захворіли на коронавірус понад 430 986 чоловік. Я більш ніж упевнений, що це не остання цифра, якби наші медики провели хоч би по мільйону тестів у кожній області, то повірте цифри на хворих були б вражаючі.
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