«Волинь» представила нових футболістів. ФОТО

Офіційно новими футболістами «Волині» стали восьмеро гравців. Вони допомагатимуть команді у новому сезоні чемпіонату України.Серед них уже добре знайомі «Волині»та, а також новачками клубу сталита, - йдеться на сайті ФК "Волинь".– вихованець луцького футболу та ДЮФШ «Волинь», пройшов з нашим клубом дитячо-юнацький, юнацький та молодіжний рівень і протягом двох сезонів грав за основну команду в УПЛ та Першій лізі чемпіонату України. Після «Хрестоносців» захищав кольори литовського «Атлантаса» та білоруського «Слуцька».– вихованець чернігівського футболу та тамтешньої «Юності». За «Волинь» виступав у юнацькій та молодіжній першостях України, згодом протягом майже трьох сезонів активно виступав за основну команду – у сезоні 2017-2018 провів за «Хрестоносців» першу частину чемпіонату та став найкращим бомбардиром «Волині» в Першій лізі, забивши 8 голів. Протягом останніх двох сезонів виступав за «Дніпро-1», з яким позаминулого сезону ставав чемпіоном Першої ліги.– ще один вихованець «Волині», який після виступів на юнацькому та молодіжному рівнях підпускався до основного складу «Хрестоносців» ще з 2013-го року та викликався до молодіжної збірної України. Після «Волині» виступав за львівські «Карпати», винниківський «Рух», краматорський «Авангард» та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів – в останньому клубі став найкращим бомбардиром команди після карантину, забивши у Першій лізі влітку 4 голи.– ще один футболіст, який потрапив до академії «Волині» ще в дитячому віці і так само пройшов з командою усі щаблі росту до основного складу. Після Луцька виступав у Словаччині за тамтешню «Дунайску Стреду», львівський «Рух», а останнім клубом Андрія був «Каганат» із Киргизстану.– досвідчений нападник, вихованець київської «Оболоні». На професійному рівні починав у «Оболоні-2» та вінницькій «Ниві», після чого декілька років виступав за першу команду «Пивоварів». З 2014 року й до кінця останнього сезону захищав кольори ковалівського «Колоса», якому допомагав із аматорського футболу піднятися до Прем’єр-ліги України.– вихованець донецького футболу. Виступав на юнацькому та молодіжному рівні за донецький «Металург», а пізніше – кам’янську «Сталь». Після цього грав у складі краматорського «Авангарда», «Черкащини» та рівненського «Вереса».– молодий вихованець мелітопольського футболу. Починав у юнацькій та молодіжній команді луганської «Зорі», а протягом останніх чотирьох років захищав кольори «Олександрії», в якій активно виступав за основний склад, а також викликався на навчально-тренувальні збори до молодіжної збірної України.– вихованець «Дніпра», в якому виступав в юнацькій та молодіжній команді, викликався до збірної України U-17, а також активно проводив із титулованою командою її останній сезон в Другій лізі чемпіонату України. Після цього виступав за «Чорноморець» та молодіжну команду донецького «Шахтаря». Літню частину Першої ліги провів знову-таки у «Чорноморці».