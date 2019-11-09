У Луцьку на переході збили 10-річну дитину





Аварія трапилася приблизно о 13:30, інформує



Як повідомили у патрульній поліції Волині, за попередньою інформацією, двоє хлопців 10 і 13 років переходили дорогу на переході. Маршрутка, яка рухалася крайньою правою смугою, пропустила пішоходів, натомість автомобіль ГАЗ, що їхав лівою смугою, не зупинився.



10-річний хлопчик отримав серйозні травми. На місці ДТП працюють медики, патрульні, слідчі.



Фото - ІА "Конкурент"

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