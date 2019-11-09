У Луцьку на переході збили 10-річну дитину
Сьогодні, 14:26
У Луцьку на переході на вулиці Дубнівській збили дитину.
Аварія трапилася приблизно о 13:30, інформує Конкурент.
Як повідомили у патрульній поліції Волині, за попередньою інформацією, двоє хлопців 10 і 13 років переходили дорогу на переході. Маршрутка, яка рухалася крайньою правою смугою, пропустила пішоходів, натомість автомобіль ГАЗ, що їхав лівою смугою, не зупинився.
10-річний хлопчик отримав серйозні травми. На місці ДТП працюють медики, патрульні, слідчі.
Фото - ІА "Конкурент"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилася приблизно о 13:30, інформує Конкурент.
Як повідомили у патрульній поліції Волині, за попередньою інформацією, двоє хлопців 10 і 13 років переходили дорогу на переході. Маршрутка, яка рухалася крайньою правою смугою, пропустила пішоходів, натомість автомобіль ГАЗ, що їхав лівою смугою, не зупинився.
10-річний хлопчик отримав серйозні травми. На місці ДТП працюють медики, патрульні, слідчі.
Фото - ІА "Конкурент"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на переході збили 10-річну дитину
Сьогодні, 14:26
Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні
Сьогодні, 14:24
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 13:19