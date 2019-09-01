У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина





Про це інформує ГУНП в області.



5 вересня пообіді 50-річний водій транспортного засобу Газ-3307 здійснив наїзд на 10-річного хлопчика. Автопригода трапилася на вулиці Дубнівській у Луцьку.



З важкими тілесними травмами дитину доправили у реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Там, через годину після ДТП, від отриманих травм хлопець помер.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.



Деталі автопригоди з‘ясовують слідчі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція з‘ясовує обставини летальної ДТП на Дубнівській у Луцьку , в якій загинула дитина.Про це інформує ГУНП в області.5 вересня пообіді 50-річний водій транспортного засобу Газ-3307 здійснив наїзд на 10-річного хлопчика. Автопригода трапилася на вулиці Дубнівській у Луцьку.З важкими тілесними травмами дитину доправили у реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Там, через годину після ДТП, від отриманих травм хлопець помер.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.Деталі автопригоди з‘ясовують слідчі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію