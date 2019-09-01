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У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина

У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина
Поліція з‘ясовує обставини летальної ДТП на Дубнівській у Луцьку, в якій загинула дитина.

Про це інформує ГУНП в області.

5 вересня пообіді 50-річний водій транспортного засобу Газ-3307 здійснив наїзд на 10-річного хлопчика. Автопригода трапилася на вулиці Дубнівській у Луцьку.

З важкими тілесними травмами дитину доправили у реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Там, через годину після ДТП, від отриманих травм хлопець помер.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Деталі автопригоди з‘ясовують слідчі.
У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина

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Теги: аварія, дитина, смерть
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