Як у Луцьку лицарі зі всієї країни виборювали звання найсильнішого воїна Середньовіччя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Уже четвертий рік поспіль у Луцьку проходить Кубок України зі середньовічного бою «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків».5 та 6 вересня у замку Любарта влаштували наймасштабніший лицарський турнір Західної України, в якому взяли участь волинські, київські, білоцерківські, черкаські, рівненські, полтавські та житомирські воїни.За честь нашого міста боролися лучани, що стали чемпіонами світу зі середньовічного бою у масових номінаціях за версією IMCF у 2019 році.Організатор турнірурозповів, що ці змагання вже стали для Луцька традиційними. Щорічно до замку Любарта приїздять близько сотні учасників зі всієї країни, аби позмагатися у вправності володіння холодною зброєю часів Середньовіччя і, одягнувши обладунки, вони можуть дізнатися хто із них – наймогутніший лицар країни.«Цього року турнір особливий таким коронавірусним розкладом, приїхало трохи менше бійців, аніж ми очікували, на жаль. Розуміємо, що декому елементарно не вийшло добратися. Одна команда не приїхала через те, що у двох учасників діагностували коронавірус. Так вийшло, що у 2020 році змагалося трохи більше п’ятидесяти бійців, для Кубку України це досить непоганий результат. Відвідувачів також вистачає», – говорить Сергій Ващук і окремо зазначив, що завдячує Луцькій міській раді за допомогу в організації і проведенні турніру.Приємним сюрпризом для одного із учасників турніру –стало вручення почесної відзнаки від голови правління Федерації Середньовічного бою України. Молодий воїн став майстром спорту міжнародного класу.«Володимир – неодноразовий чемпіон світу із Середньовічного бою. Він – єдина людина, яка на останньому чемпіонаті взяла відразу три золотих нагороди серед тридцяти країн», – розповів голова правління.Відзнаку вручили відразу на відкритті змагань, 5 вересня.Олексій Лялюшко також зазначив, що результати боїв учасників впродовж двох днів турніру у Луцьку вплинуть на їхній відбір у національну збірну.У програмі змагань – видовищні бої у різних номінаціях: дуельна номінація «довгий меч», бій «16 на 16», жіноча та чоловіча дуельна номінація «щит і меч», масова «з на 3», «10 на 10», «5 на 5» і дуельна номінація «древкова зброя».Член луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера»розповів, що тренується вже близько двох років. Його завжди захоплював період середньовіччя, тож коли у Луцьку з’явилася можливість самому одягнути обладунки і поринути в атмосферу того часу, вирішив спробувати свої сили.До слова, минулі роки змагання відбувалися в рамках фестивалю «Середньовічний Лучеськ», однак зважаючи на епідеміологічну ситуацію, організатори вирішили, що проведемо лиш турнір, але все ж вирішили слідувати традиціям і влаштовували майстер-класи від знавців середньовічних ремесел.На заході також працювали близько п'ятнадцяти волонтерів, які слідкували за порядком і дотриманням соціальної дистанції.«Нашим завданням було також залучали людей і пропонували їм самим спробувати свої сили у стрільбі з лука, арчер-таг (так звана перестрілка лучників стрілами з м’якими наконечниками), вправності розібрати і зібрати автомат Калашникова, була можливість також послухати цікаві розповіді про історію холодної зброї», – розповіла одна із волонтерівНа локації із мушкетами, рушницями, мечами і гарматами працювали члени козацького стілецького братства.разом із іншими козаками у тематичних костюмах демонстрували гостям стрілецьку холодну зброю починаючи із часів 17-го століття і до наших днів. Показували масогабаритні макети, які на вигляд нічим не відрізняються від автентичного бойового знаряддя.«Люди повинні знати, чим воювали 350-400 років назад і чим воюють сьогодні. Усю зброю дозволяємо брати в руки, навіть пробувати стріляти, показуємо, як розібрати і зібрати автомат. На превеликий жал, у школах цього чомусь не вчать зараз», – говорить Олександр Сокур.