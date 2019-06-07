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«Тут ви зустрінете Карпу, Положинського і навіть живого Кузьму»: лідер «Фіолету» видав другий роман

«Тут ви зустрінете Карпу, Положинського і навіть живого Кузьму»: лідер «Фіолету» видав другий роман
У серпні вийшла друком книга фронтмена гурту «Фіолет» арт-директора фестивалю «Бандерштат» Сергія Мартинюка – «Рок-н-рол». Це вже другий роман автора. Перший, «Капітан смуток», побачив світ 2018 року.

Про це пише ІА Волинські новини.

У видавництві «Фабула» книгу називають романом-вибухом і справжньою знахідкою для шанувальників рок-музики та крутої української прози.

«Вони не просто команда, вони справжня рок-банда, яка спіймала хвилю слави, вони драйовові, щирі й трошки божевільні, – йдеться в анонсі книги на сайті «Фабули». – Попереду столиця, запис нового альбому й нова хвиля світової слави. Але за тиждень може статися дуже багато. І життя вже не буде таким, як колись!

«Рок-н-рол» – перший по-справжньому роковий роман в українській літературі! Тут ви зустрінете Карпу, Положинського і навіть живого Кузьму. Тут ви побачите справжнє закулісся. Тут ви відчуєте реальну глибину безодні, яка інколи народжується в грудях музикантів, тим самим спонукаючи їх на створення шедеврів».

У видавництві зазначають, що партнерами видання стали найяскравіші зірки української рок-сцени: продюсер гурту «Бумбокс» Олексій Согомонов, фронтвумен гурту Qarpa Ірена Карпа, фронтемен гурту O.Torvald Женя Галич та найфестивальніша ведуча України, радіодіджейка Вікторія Жуковська.

«Чесно, самоіронічно, місцями похмуро, без ідіотського «Еге-гей»: все, як ми любимо. Хороший привід тихенько відхилити штору й підгледіти, «що ж там у інших», – так відгукнулася про «Рок-н-рол» Ірена Карпа.

«Кайф. Я завжди мріяв написати щось подібне. Закулісся рок-н-ролу – найцікавіше, що може бути в професії. Багато збігів або «палєва»))) Ну і як в реальному житті – там, де з’являється дівчина-фанатка, чекай біди. Це ми проходили. Колос – красавчик!» – поділився Женя Галич, який одним з перших прочитав роман.

А незабаром враженнями від «Рок-н-ролу» зможуть ділитися й поціновувачі творчості Сергія Мартинюка, адже скоро книгу вже можна буде знайти на полицях книгарень.
«Тут ви зустрінете Карпу, Положинського і навіть живого Кузьму»: лідер «Фіолету» видав другий роман

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Теги: Фіолет, Сергій Мартинюк, роман, книга
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