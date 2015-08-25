вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО

Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО
Ядерні бомбардувальники військово-повітряних сил США вперше за 25 років увійшли в повітряний простір України. Бойові машини прилетіли з боку Польщі, пройшли через Волинь та пролетіли за 53 км від кордону з окупованим Росією Кримом.

Бомбардувальники США вилетіли з авіабази Ферфорд у Великобританії вранці 4 вересня, потім пролетіли над територією Європи в супроводі винищувачів військово-повітряних сил країн НАТО, покинувши територію Польщі пролетіли над Волинською областю поблизу Нововолинська та Горохова. Про це пише ІА Волинські новини.

У командуванні ВПС США в Європі повідомили, що місія групи американських стратегічних бомбардувальників B-52H продемонструвала, як літаки та екіпажі передового базування сприяють колективній безпеці.

«Три бомбардувальники B-52 Stratofortress зі складу п'ятого бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) провели важливі навчання з інтеграції з українськими винищувачами в повітряному просторі України», – ідеться в повідомленні.

Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО
Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО

Польоти запланували в межах тимчасового перекидання шести американських B-52H на передову авіабазу Ферфорд в Англії, зазначили військові.

"Місія надала партнерам цінну можливість потренуватися в повітрі. Окрім того, місія продемонструвала, як літаки та екіпажі B-52 передового базування сприяють колективній безпеці та забезпечують США, союзників по НАТО і партнерів можливістю для стримування Росії", – розповіли в командуванні ВПС США в Європі.

У Міністерстві оборони України повідомляли, що американські бомбардувальники Boeіng В-52 Stratofortress пролетіли в небі над Україною та біля анексованого Росією Криму 4 вересня в супроводі винищувачів бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Су-27 та МіГ-29.


За інформацією головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, британський літак-розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR) був у складі авіагрупи, що підлетіла до Криму.

У попередній раз B-52 відвідували Україну в 1994 році, коли брали участь в святкуванні 50-ї річниці операції Frantic.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: винищувачі, літаки, США, повітряний простір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Рівного жінка застрелила чоловіка та ледь не вбила доньку
Сьогодні, 05:36
Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО
Сьогодні, 04:48
Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку
Сьогодні, 03:38
«Тут ви зустрінете Карпу, Положинського і навіть живого Кузьму»: лідер «Фіолету» видав другий роман
Сьогодні, 02:38
Керівників ДФС Тернопільщини звинувачують у розтраті 60 тонн вилученого алкоголю
Сьогодні, 01:29
Схожі новини
Американські винищувачі п'ятого покоління F-22 розмістять в Європі Американські винищувачі п'ятого покоління F-22 розмістять в Європі
25 серпень, 2015, 06:00
На луцький аеродром повернулися винищувачі На луцький аеродром повернулися винищувачі
14 червень, 2017, 16:54
США звинувачують китайських військових у крадіжці проекту літаків США звинувачують китайських військових у крадіжці проекту літаків
02 листопад, 2016, 05:02
Літаки РФ все частіше порушують повітряний простір Болгарії, – міністр Літаки РФ все частіше порушують повітряний простір Болгарії, – міністр
24 липень, 2016, 22:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Рівного жінка застрелила чоловіка та ледь не вбила доньку
Сьогодні, 05:36
 0
Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО
Сьогодні, 04:48
 0
Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку
Сьогодні, 03:38
 0
«Тут ви зустрінете Карпу, Положинського і навіть живого Кузьму»: лідер «Фіолету» видав другий роман
Сьогодні, 02:38
 0
Керівників ДФС Тернопільщини звинувачують у розтраті 60 тонн вилученого алкоголю
Сьогодні, 01:29
 0
Медіа
відео
1/8