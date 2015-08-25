Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО





Бомбардувальники США вилетіли з авіабази Ферфорд у Великобританії вранці 4 вересня, потім пролетіли над територією Європи в супроводі винищувачів військово-повітряних сил країн НАТО, покинувши територію Польщі пролетіли над Волинською областю поблизу Нововолинська та Горохова. Про це пише



У командуванні ВПС США в Європі повідомили, що місія групи американських стратегічних бомбардувальників B-52H продемонструвала, як літаки та екіпажі передового базування сприяють колективній безпеці.



«Три бомбардувальники B-52 Stratofortress зі складу п'ятого бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) провели важливі навчання з інтеграції з українськими винищувачами в повітряному просторі України», – ідеться в повідомленні.





Польоти запланували в межах тимчасового перекидання шести американських B-52H на передову авіабазу Ферфорд в Англії, зазначили військові.



"Місія надала партнерам цінну можливість потренуватися в повітрі. Окрім того, місія продемонструвала, як літаки та екіпажі B-52 передового базування сприяють колективній безпеці та забезпечують США, союзників по НАТО і партнерів можливістю для стримування Росії", – розповіли в командуванні ВПС США в Європі.



У Міністерстві оборони України повідомляли, що американські бомбардувальники Boeіng В-52 Stratofortress пролетіли в небі над Україною та біля анексованого Росією Криму 4 вересня в супроводі винищувачів бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Су-27 та МіГ-29.





За інформацією головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, британський літак-розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR) був у складі авіагрупи, що підлетіла до Криму.



У попередній раз B-52 відвідували Україну в 1994 році, коли брали участь в святкуванні 50-ї річниці операції Frantic.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ядерні бомбардувальники військово-повітряних сил США вперше за 25 років увійшли в повітряний простір України. Бойові машини прилетіли з боку Польщі, пройшли через Волинь та пролетіли за 53 км від кордону з окупованим Росією Кримом.Бомбардувальники США вилетіли з авіабази Ферфорд у Великобританії вранці 4 вересня, потім пролетіли над територією Європи в супроводі винищувачів військово-повітряних сил країн НАТО, покинувши територію Польщі пролетіли над Волинською областю поблизу Нововолинська та Горохова. Про це пише ІА Волинські новини У командуванні ВПС США в Європі повідомили, що місія групи американських стратегічних бомбардувальників B-52H продемонструвала, як літаки та екіпажі передового базування сприяють колективній безпеці.«Три бомбардувальники B-52 Stratofortress зі складу п'ятого бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) провели важливі навчання з інтеграції з українськими винищувачами в повітряному просторі України», – ідеться в повідомленні.Польоти запланували в межах тимчасового перекидання шести американських B-52H на передову авіабазу Ферфорд в Англії, зазначили військові."Місія надала партнерам цінну можливість потренуватися в повітрі. Окрім того, місія продемонструвала, як літаки та екіпажі B-52 передового базування сприяють колективній безпеці та забезпечують США, союзників по НАТО і партнерів можливістю для стримування Росії", – розповіли в командуванні ВПС США в Європі.У Міністерстві оборони України повідомляли, що американські бомбардувальники Boeіng В-52 Stratofortress пролетіли в небі над Україною та біля анексованого Росією Криму 4 вересня в супроводі винищувачів бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Су-27 та МіГ-29.За інформацією головного редактора BlackSeaNews, британський літак-розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR) був у складі авіагрупи, що підлетіла до Криму.У попередній раз B-52 відвідували Україну в 1994 році, коли брали участь в святкуванні 50-ї річниці операції Frantic.

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