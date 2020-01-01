В Україні за добу – 2 107 випадків коронавірусу, з них на Волині – 37





Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.



Так, за добу померло 35 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 846. Одужали загалом вже 62 227 осіб, а за останню добу – 578 пацієнтів.



На Волині загалом захворіли 5 828 людини, з них за останню добу - 37.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



- Вінницька область — 4 375 випадків;

- Волинська область — 5 828 випадків;

- Дніпропетровська область — 2 697 випадків;

- Донецька область — 1 627 випадків;

- Житомирська область — 3 678 випадків;

- Закарпатська область — 8 049 випадків;

- Запорізька область — 1 882 випадки;

- Івано-Франківська область — 10 187 випадків;

- Кіровоградська область — 854 випадки;

- м. Київ — 15 032 випадки;

- Київська область — 6 192 випадки;

- Львівська область — 15 695 випадків;

- Луганська область — 431 випадок;

- Миколаївська область — 1 581 випадок;

- Одеська область — 8 380 випадків;

- Полтавська область — 945 випадків;

- Рівненська область — 9 660 випадків;

- Сумська область — 1 858 випадків;

- Тернопільська область — 7 225 випадків;

- Харківська область — 10 833 випадки;

- Херсонська область — 496 випадків;

- Хмельницька область — 3 100 випадків;

- Чернівецька область — 11 109 випадків;

- Черкаська область — 1 894 випадки;

- Чернігівська область — 2 286 випадків.



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