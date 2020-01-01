В Україні за добу – 2 107 випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
Сьогодні, 09:22
В Україні за добу зареєстрували 2107 випадків зараження коронавірусом. Втім загальна їх кількість сягнула 135 894. З них на Волині за добу виявили 37 нових випадків.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, за добу померло 35 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 846. Одужали загалом вже 62 227 осіб, а за останню добу – 578 пацієнтів.
На Волині загалом захворіли 5 828 людини, з них за останню добу - 37.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 375 випадків;
- Волинська область — 5 828 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 697 випадків;
- Донецька область — 1 627 випадків;
- Житомирська область — 3 678 випадків;
- Закарпатська область — 8 049 випадків;
- Запорізька область — 1 882 випадки;
- Івано-Франківська область — 10 187 випадків;
- Кіровоградська область — 854 випадки;
- м. Київ — 15 032 випадки;
- Київська область — 6 192 випадки;
- Львівська область — 15 695 випадків;
- Луганська область — 431 випадок;
- Миколаївська область — 1 581 випадок;
- Одеська область — 8 380 випадків;
- Полтавська область — 945 випадків;
- Рівненська область — 9 660 випадків;
- Сумська область — 1 858 випадків;
- Тернопільська область — 7 225 випадків;
- Харківська область — 10 833 випадки;
- Херсонська область — 496 випадків;
- Хмельницька область — 3 100 випадків;
- Чернівецька область — 11 109 випадків;
- Черкаська область — 1 894 випадки;
- Чернігівська область — 2 286 випадків.
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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, за добу померло 35 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 846. Одужали загалом вже 62 227 осіб, а за останню добу – 578 пацієнтів.
На Волині загалом захворіли 5 828 людини, з них за останню добу - 37.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 375 випадків;
- Волинська область — 5 828 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 697 випадків;
- Донецька область — 1 627 випадків;
- Житомирська область — 3 678 випадків;
- Закарпатська область — 8 049 випадків;
- Запорізька область — 1 882 випадки;
- Івано-Франківська область — 10 187 випадків;
- Кіровоградська область — 854 випадки;
- м. Київ — 15 032 випадки;
- Київська область — 6 192 випадки;
- Львівська область — 15 695 випадків;
- Луганська область — 431 випадок;
- Миколаївська область — 1 581 випадок;
- Одеська область — 8 380 випадків;
- Полтавська область — 945 випадків;
- Рівненська область — 9 660 випадків;
- Сумська область — 1 858 випадків;
- Тернопільська область — 7 225 випадків;
- Харківська область — 10 833 випадки;
- Херсонська область — 496 випадків;
- Хмельницька область — 3 100 випадків;
- Чернівецька область — 11 109 випадків;
- Черкаська область — 1 894 випадки;
- Чернігівська область — 2 286 випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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