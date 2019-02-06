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У Луцьку патрульні піймали водія автомобіля-«привида» зі сумнівними документами

У Луцьку патрульні піймали водія автомобіля-«привида» зі сумнівними документами
Вчора, 6 вересня, опівдні патрульні на вулиці Львівській у Луцьку зупинили транспортний засіб BMW X5, у якого державний номерний знак не відповідав вимогам державного стандарту.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.

У документах про реєстрацію транспортного засобу, які 30-річний водій надав для перевірки, поліцейські виявили ознаки підробки.

Перевіривши документ через базу даних Національної поліції, встановили, що будь-яка інформація про автомобіль відсутня.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

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Теги: поліція, Волинь, автомобіль, документи, підробка
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