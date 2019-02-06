У Луцьку патрульні піймали водія автомобіля-«привида» зі сумнівними документами





Про це повідомили на



У документах про реєстрацію транспортного засобу, які 30-річний водій надав для перевірки, поліцейські виявили ознаки підробки.



Перевіривши документ через базу даних Національної поліції, встановили, що будь-яка інформація про автомобіль відсутня.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 6 вересня, опівдні патрульні на вулиці Львівській у Луцьку зупинили транспортний засіб BMW X5, у якого державний номерний знак не відповідав вимогам державного стандарту.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.У документах про реєстрацію транспортного засобу, які 30-річний водій надав для перевірки, поліцейські виявили ознаки підробки.Перевіривши документ через базу даних Національної поліції, встановили, що будь-яка інформація про автомобіль відсутня.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

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