У Луцьку патрульні піймали водія автомобіля-«привида» зі сумнівними документами
Сьогодні, 12:30
Вчора, 6 вересня, опівдні патрульні на вулиці Львівській у Луцьку зупинили транспортний засіб BMW X5, у якого державний номерний знак не відповідав вимогам державного стандарту.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.
У документах про реєстрацію транспортного засобу, які 30-річний водій надав для перевірки, поліцейські виявили ознаки підробки.
Перевіривши документ через базу даних Національної поліції, встановили, що будь-яка інформація про автомобіль відсутня.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.
У документах про реєстрацію транспортного засобу, які 30-річний водій надав для перевірки, поліцейські виявили ознаки підробки.
Перевіривши документ через базу даних Національної поліції, встановили, що будь-яка інформація про автомобіль відсутня.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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