Після аварії на Дубнівській, де загинув 10-річний хлопчик, заберуть деякі зупинки і встановлять світлофор





Про це йшлося у понеділок, 7 вересня, під час наради у Луцькраді, повідомляють на сайті мерії.



Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль



Хлопчик отримав множинні травми.



6 вересня люди влаштували мітинг,



Начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Володимир Степанов повідомив, що підготували проєкт рішення про виключення двох зупинок біля ліцею №28 з затвердженого переліку. Це питання розглянуть 8 вересня під час позачергового засідання виконкому.



Ще одним питанням було встановлення знаку обмеження швидкості поблизу школи. Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Володимир Козел зауважив, що до кінця тижня відповідні дорожні знаки встановлять. Розробляють проєкт внесення змін у схему організації дорожнього руху.



Щодо питання встановлення світлофору, то, за словами Володимира Козела, тут процедура значно довша. Першочергово буде замовили проєктну документацію. На її виготовлення необхідно щонайменше два тижні. Опісля проєкт проходитиме експертизу. Далі оголосять конкурсі торги на визначення виконавця робіт. Згідно з чинним законодавством, ця процедура триватиме місяць.



В.о. мера Григорій Пустовіт, у свою чергу, повідомив, що на будівництво світлофора із інфраструктурою необхідно орієнтовно 800 тисяч гривень. Кошти для цього планують передбачити у міському бюджеті на найближчій позачерговій сесії міської ради.



Також він додав, що направив лист до начальника управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Андрія Крутня



За словами Андрія Крутня, таку роботу проводять постійно, але зроблять ще раз додатково і сформовані пропозиції. Від завтра інспектори ювенальної превенції проводитимуть у школах зустрічі з учнями щодо роз’яснення дотримання правил дорожнього руху, - повідомив заступник начальника ГУНП України у Волинській області Сергій Козак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварію на вулиці Дубнівській, у якій загинув 10-річний хлопчик, біля школи №28 заберуть дві зупинки. Окрім того, на цій ділянці встановлять знак про обмеження швидкості.Про це йшлося у понеділок, 7 вересня, під час наради у Луцькраді, повідомляють на сайті мерії.Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину , яка переходила дорогу на "зебрі".Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося . Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор Начальник управління транспорту та зв’язку міської радиповідомив, що підготували проєкт рішення про виключення двох зупинок біля ліцею №28 з затвердженого переліку. Це питання розглянуть 8 вересня під час позачергового засідання виконкому.Ще одним питанням було встановлення знаку обмеження швидкості поблизу школи. Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГзауважив, що до кінця тижня відповідні дорожні знаки встановлять. Розробляють проєкт внесення змін у схему організації дорожнього руху.Щодо питання встановлення світлофору, то, за словами Володимира Козела, тут процедура значно довша. Першочергово буде замовили проєктну документацію. На її виготовлення необхідно щонайменше два тижні. Опісля проєкт проходитиме експертизу. Далі оголосять конкурсі торги на визначення виконавця робіт. Згідно з чинним законодавством, ця процедура триватиме місяць.В.о. мера, у свою чергу, повідомив, що на будівництво світлофора із інфраструктурою необхідно орієнтовно 800 тисяч гривень. Кошти для цього планують передбачити у міському бюджеті на найближчій позачерговій сесії міської ради.Також він додав, що направив лист до начальника управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції з проханням провести аудит безпеки дорожнього руху біля навчальних закладів та закладів дошкільної освіти, терміново визначити небезпечні ділянки й подати пропозиції щодо підвищення безпеки на них.За словами Андрія Крутня, таку роботу проводять постійно, але зроблять ще раз додатково і сформовані пропозиції. Від завтра інспектори ювенальної превенції проводитимуть у школах зустрічі з учнями щодо роз’яснення дотримання правил дорожнього руху, - повідомив заступник начальника ГУНП України у Волинській області

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