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Дві смерті і 60 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Дві смерті і 60 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 60 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 40 осіб. Летальних випадків 2 (Ковель та Маневицький район). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 18, м. Нововолинськ – 5, Ковельський район – 2, Луцький район – 3, Маневицький район – 2, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 6, Ківерцівський район – 11, Шацький район – 5, Рожищенський район – 1, Володимир-Волинський район – 4.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Так, станом на 8 вересня в області зареєстрували 5943 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 382 у дітей та 688 у медичних працівників. Одужало 4161 особа, з них 283 дітей та 538 медичних працівники. 129 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1579 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 655 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 327 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 108
• Володимир-Волинський район – 414 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 278 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 279 (в т. ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 602 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 468 (в т. ч. 12 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 90
• Любешівський район –200 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 328 ( в т. ч. 9 летальних)
• Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 90 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 86 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 52 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 38159 особи. В тому числі за останню добу обстежено 497 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, райони, Волинь
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