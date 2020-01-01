Дві смерті і 60 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 60 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 40 осіб. Летальних випадків 2 (Ковель та Маневицький район). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 18, м. Нововолинськ – 5, Ковельський район – 2, Луцький район – 3, Маневицький район – 2, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 6, Ківерцівський район – 11, Шацький район – 5, Рожищенський район – 1, Володимир-Волинський район – 4.Про це повідомляє Волинська ОДА.Так, станом на 8 вересня в області зареєстрували 5943 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 382 у дітей та 688 у медичних працівників. Одужало 4161 особа, з них 283 дітей та 538 медичних працівники. 129 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1579 (в т. ч. 34 летальних)• Луцький район – 655 (в т. ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 327 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 108• Володимир-Волинський район – 414 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 278 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 279 (в т. ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 602 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 468 (в т. ч. 12 летальних),• Локачинський район – 57• Любомльський район – 90• Любешівський район –200 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 328 ( в т. ч. 9 летальних)• Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 90 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 86 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 52 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 38159 особи. В тому числі за останню добу обстежено 497 осіб.