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На аукціон виставили три бурштинові ділянки на Волині

На аукціон виставили три бурштинові ділянки на Волині
Державна служба геології та надр доповнила перелік ділянок у Інвестиційному атласі новими 36 об’єктами із покладами бурштину.

Про це повідомляє пресслужба відомства, – пише Економічна правда.

Об’єкт підготували спільно із облдержадміністраціями: 15 ділянок розташовані на Рівненщині, ще 18 та 3 – у Житомирській та Волинській областях відповідно. Надрокористувачам пропонують «наскрізний» спецдозвіл на геологорозвідку з подальшим видобуванням строком на п’ять років.

Стартова ціна лоту на ProZorro становить 34 тис. грн за 1 га.

«Гравці ринку можуть за власним бажанням ініціювати на аукціон будь-яку ділянку, та взяти участь у відкритому аукціоні. Переможцем визначать компанію, яка запропонує найвищу ціну за лот», – нагадав голова Держгеонадр Роман Опімах.

Він також зазначив, що це лише частина «бурштинових пропозицій»: ще дві площі із покладами сонячного каміння знаходяться на погодженні у Міндовкілля, а на черзі – підготовка нових бурштинових ділянок для виставлення на аукціони.

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Теги: бурштин, ділянка, Держгеонадра, аукціон
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