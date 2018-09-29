На аукціон виставили три бурштинові ділянки на Волині





Про це повідомляє пресслужба відомства, – пише



Об’єкт підготували спільно із облдержадміністраціями: 15 ділянок розташовані на Рівненщині, ще 18 та 3 – у Житомирській та Волинській областях відповідно. Надрокористувачам пропонують «наскрізний» спецдозвіл на геологорозвідку з подальшим видобуванням строком на п’ять років.



Стартова ціна лоту на ProZorro становить 34 тис. грн за 1 га.



«Гравці ринку можуть за власним бажанням ініціювати на аукціон будь-яку ділянку, та взяти участь у відкритому аукціоні. Переможцем визначать компанію, яка запропонує найвищу ціну за лот», – нагадав голова Держгеонадр Роман Опімах.



Він також зазначив, що це лише частина «бурштинових пропозицій»: ще дві площі із покладами сонячного каміння знаходяться на погодженні у Міндовкілля, а на черзі – підготовка нових бурштинових ділянок для виставлення на аукціони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба геології та надр доповнила перелік ділянок у Інвестиційному атласі новими 36 об’єктами із покладами бурштину.Про це повідомляє пресслужба відомства, – пише Економічна правда Об’єкт підготували спільно із облдержадміністраціями: 15 ділянок розташовані на Рівненщині, ще 18 та 3 – у Житомирській та Волинській областях відповідно. Надрокористувачам пропонують «наскрізний» спецдозвіл на геологорозвідку з подальшим видобуванням строком на п’ять років.Стартова ціна лоту на ProZorro становить 34 тис. грн за 1 га.«Гравці ринку можуть за власним бажанням ініціювати на аукціон будь-яку ділянку, та взяти участь у відкритому аукціоні. Переможцем визначать компанію, яка запропонує найвищу ціну за лот», – нагадав голова ДержгеонадрВін також зазначив, що це лише частина «бурштинових пропозицій»: ще дві площі із покладами сонячного каміння знаходяться на погодженні у Міндовкілля, а на черзі – підготовка нових бурштинових ділянок для виставлення на аукціони.

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