Транспортний колапс в «години пік»: Луцьк звернеться до Кабміну через карантинні обмеження





Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.



Депутат Ігор Поліщук зазначив, що у місті є проблеми з транспортом в «години пік» через обмеження, введені Кабміном під час карантину. Зокрема, йдеться про час із 7:00 до 9:30 і з 17:30 до 19:30, коли в місті виникає транспортний колапс, хоча луцький транспорт працює на повну – 145 маршруток і 40 тролейбусів.



За словами Ігоря Поліщука, у судах вже почали розглядати протоколи за порушення карантинних обмежень, які складали на перевізників.



«Ми так розуміємо, що суд буде виносити штрафні санкції, перевізників притягати до відповідальності», - сказав він.



Відтак, у місті підготують звернення до Кабінету міністрів України щодо реагування на цю проблему.



«Ми розуміємо, що карантин не закінчиться ні через тиждень, ні через місяць. Нехай розроблять із МОЗ механізм, аби люди могли доїхати на роботу, завезти дітей у школу, виїхати у справах», - додав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк звернеться до Кабінету міністрів України, аби спільно з Міністерством охорони здоров’я розробили новий механізм перевезення пасажирів під час карантину. Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.Депутатзазначив, що у місті є проблеми з транспортом в «години пік» через обмеження, введені Кабміном під час карантину. Зокрема, йдеться про час із 7:00 до 9:30 і з 17:30 до 19:30, коли в місті виникає транспортний колапс, хоча луцький транспорт працює на повну – 145 маршруток і 40 тролейбусів.За словами Ігоря Поліщука, у судах вже почали розглядати протоколи за порушення карантинних обмежень, які складали на перевізників.«Ми так розуміємо, що суд буде виносити штрафні санкції, перевізників притягати до відповідальності», - сказав він.Відтак, у місті підготують звернення до Кабінету міністрів України щодо реагування на цю проблему.«Ми розуміємо, що карантин не закінчиться ні через тиждень, ні через місяць. Нехай розроблять із МОЗ механізм, аби люди могли доїхати на роботу, завезти дітей у школу, виїхати у справах», - додав Поліщук.

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