У волинському місті молодики грубіянили і відмовилися розраховуватися в кафе. ВІДЕО

У Володимирі-Волинському двоє відвідувачів не бажали розраховуватись у закладі громадського харчування.Інцидент трапився 9 вересня у кафе "Лакомка", - пише БУГ.Двоє молодиків вирішили не розраховуватись за послуги закладу, поводили себе хамовито. На зауваження керівництва закладу не реагували, тому довелось до них викликати поліцію.Відео з місця події оприлюднили на інстаграм-сторінці “Твій Володимир” оприлюднили відео інциденту.