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У волинському місті молодики грубіянили і відмовилися розраховуватися в кафе. ВІДЕО

У волинському місті молодики грубіянили і відмовилися розраховуватися в кафе. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському двоє відвідувачів не бажали розраховуватись у закладі громадського харчування.

Інцидент трапився 9 вересня у кафе "Лакомка", - пише БУГ.

Двоє молодиків вирішили не розраховуватись за послуги закладу, поводили себе хамовито. На зауваження керівництва закладу не реагували, тому довелось до них викликати поліцію.

Відео з місця події оприлюднили на інстаграм-сторінці “Твій Володимир” оприлюднили відео інциденту.

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Сьогодні близько 17:00 двоє молодиків у кафе Лакомка не розрахувались в закладі, вели себе не адекватно та хамити персоналу

Допис, поширений Твій Володимир


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Теги: інцидент, Волинь, Володимир-Волинський
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