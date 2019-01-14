У волинському місті молодики грубіянили і відмовилися розраховуватися в кафе. ВІДЕО
09 вересень, 22:59
У Володимирі-Волинському двоє відвідувачів не бажали розраховуватись у закладі громадського харчування.
Інцидент трапився 9 вересня у кафе "Лакомка", - пише БУГ.
Двоє молодиків вирішили не розраховуватись за послуги закладу, поводили себе хамовито. На зауваження керівництва закладу не реагували, тому довелось до них викликати поліцію.
Відео з місця події оприлюднили на інстаграм-сторінці “Твій Володимир” оприлюднили відео інциденту.
Інцидент трапився 9 вересня у кафе "Лакомка", - пише БУГ.
Двоє молодиків вирішили не розраховуватись за послуги закладу, поводили себе хамовито. На зауваження керівництва закладу не реагували, тому довелось до них викликати поліцію.
Відео з місця події оприлюднили на інстаграм-сторінці “Твій Володимир” оприлюднили відео інциденту.
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Сьогодні близько 17:00 двоє молодиків у кафе Лакомка не розрахувались в закладі, вели себе не адекватно та хамити персоналуЯкщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюКоментарі 0
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