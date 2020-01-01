Валерій Свіржевський: «Майбутнє – за громадами!»

, у минулому головний лікар Заболоттівської районної лікарні №2, сьогодні очолює Заболоттівську громаду, що була утворена в грудні 2016 року. Вона стала однією з перших на Ратнівщині й Волині загалом, і об’єднала, крім Заболоттівської селищної ради, Заліську, Гутянську та Турську сільські ради з населенням в 9500 чоловік.«Мені, як колишньому головному лікареві, важко було на початках: абсолютно новий формат і масштаб роботи, який включає всі напрямки життєдіяльності громади – медицину, освіту, культури, соціальну сферу, – ділиться враженнями голова громади. – Найскладніше, мабуть, було вирішувати, здавалося б, банальні побутові конфлікти між односельцями та їхніми родичами за клаптик землі, дорогу, рівчак тощо. Багато часу і терпіння пішло на підбір команди працівників селищної ради! Щиро радію, що не помилився в жодному з них, це справжні фахівці».Результати, яких громада досягла за цей період, по-справжньому вражають і на ділі підтверджують, що за такою діяльністю – майбутнє. Здійснено поточні ремонти комунальних доріг, освітлення вулиць та закуплено техніку: екскаватор, автомобіль-самоскид та шкільний автобус.Капітальний ремонт такої дороги, як Тур-Заболоття, став можливим і за рахунок державної субвенції, розміром в 13,5 млн грн, і за співфінансування громадою проектно-кошторисної документації, на суму 120 тис гривень. А от поточний ремонт дороги Гута-Заболоття взагалі здійснили вперше за 30 років! У цьому проекті субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення інфраструктури громади становила 1,7 млн грн, а співфінансування з бюджету селищної ради – 300 тис грн. Крім того, освітлено 85 % вулиць громади на загальну суму – 1,315 млн грн.У межах програми з покращення якості надання адміністративних послуг для населення «U-LEAD з Європою» реконструювали частину адмінприміщення селищної ради під ЦНАП. На це освоїли 445,1 тис. грн з місцевого бюджету і 450,0 тис. грн з бюджету ЄС, повністю оснастили центр меблями, комп’ютерною технікою.Заболоттівська громада повністю завершила реорганізацію закладів охорони здоров’я. Тут створено інклюзивно-ресурсний центр, де для ремонту приміщення використали 180 тис. грн з місцевого бюджету для закупівлі обладнання , і 185,6 тис. грн з державного бюджетуПроведено капітальний ремонт даху та приміщень Заболоттівської районної лікарні №2, використали 3,1 млн. грн. з Державного фонду регіонального розвитку.Кабінети амбулаторії загальної практики—сімейної медицини в Заболотті та селі Тур здійснили коштом місцевого бюджету на суму 230 тис.грн.Також у пріоритетах громади – спортивно-масова робота з молоддю. В минулому році взяли участь і перемогли в обласному конкурсі проектів на побудову мультифункціонального майданчика в Заболотті. Для його будівництва використали 1 млн 941,6 тис. грн., з яких 50% - кошти місцевого бюджету. На цьому майданчику планують проводити спортивні змагання з волейболу, ручного м`яча, міні-футболу, баскетболу, тренування фізкультурників з усієї громади.отримав:капітальні ремонти: даху школи – на суму 1,487 млн. грн. з державного бюджету; даху дитячого садка – 793 тис. грн. з державного бюджету: санвузлів – 721,0 тис. грн.здійснив капітальні ремонти:приміщень їдальні та майстерні: державний бюджет – 705,8 тис. грн.; приміщень НВК села Тур – 673,0 тис. грн.отримав: капітальний ремонт теплотраси та придбання насоса в школу – 200 тис. з місцевого бюджету. Заміна опалювальних котлів в дитячому садку – 45 тис. грн, капітальний ремонт санвузлів – 1,328 млн. грн., – 580,0 тис. грн. А ще в цьому селі провели капітальний ремонт клубу, завдяки участі селищної ради в міжнародному проекті, що проходив під егідою Євросоюзу, який виділив на проект 1,2 млн. грн., кошти місцевого бюджету – 760 тис. грн.