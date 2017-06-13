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Звільнили директора підприємства «Волиньприродресурс»

Звільнили директора підприємства «Волиньприродресурс»
Звільнили директора комунального підприємства «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради Василя Столяра.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волиньради Ірини Вахович.

"Звільнити Столяра Василя Андрійовича з посади директора комунального підприємства «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, з 11 вересня 2020 року, з підстав, передбачених контрактом з керівником підприємства, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, укладеного 02 лютого 2017 року, підпункт «є» пункт 23 контракту, пункт 8 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, та розірвати з ним контракт з дати видання цього розпорядження, - йдеться у документі.

Відповідно до іншого розпорядження, з 14 вересня обов'язки директора КП «Волиньприродресурс» виконуватиме Капустюк Анатолій Анатолійович.






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Теги: Волиньприродресурс, Василь Столяр
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як переживе таку трагедію бідолаха Столяр? Аж страх бере.
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