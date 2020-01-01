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У Луцьку понад 200 людей змінили свою виборчу адресу

У Луцьку понад 200 людей змінили свою виборчу адресу
237 заяв на зміну виборчої адреси надійшли до відділу Державного реєстру виборців Луцької міськради.

Про це розповіла керівниця відділу Наталія Гальченко,- пише Суспільне.

220 заяв надійшло до відділу реєстру, де прописка не сходилась з тим місцем, яке людина визначала своєю виборчою адресою. 5 заяв надійшло від людей без місця постійної реєстрації. Ще 12 заяв надійшло від людей, які змінили місце проживання і прописку, відповідні зміни внесли до реєстру виборців.

Нагадаємо, 10 вересня був останній день подачі заяв про зміну виборчої адреси.

"До відділу Державного реєстру виборців Луцької міської ради вчора надійшла 71 заява та прийшов один відвідувач. Працювали там до 12 години ночі. Сьогодні, 11 вересня, повернулися до звичного режиму роботи з 8:30 до 17:30", - каже Наталія Гальченко.

Загалом із 237 заяв – 169 були надіслані в електронному форматі, 68 - паперові. 16 заяв, які були надіслані в електронному форматі, отримали відмову про зміну виборчої адреси, тому що данні були внесені неправильно – з двома, або більше помилками, які система не змогла зареєструвати. Також були випадки, коли особи вносили адреси, які не існують.

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Теги: вибори, адреса, Луцьк
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