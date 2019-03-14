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Волинські рятувальники тренуються із зав'язаними очима та грають у футбол в повному бойовому спорядженні

Волинські рятувальники тренуються із зав'язаними очима та грають у футбол в повному бойовому спорядженні
Волинські рятувальники показали, як вдосконалюють свої навички.

Відео з тренувань опублікував речник управління ДСНС у Волинські області Володимир Несторов.

"В повному бойовому спорядженні (вагою близько 8 кг), за плечима - апарат на стисненому повітрі вагою понад 12 кг!, а вони мають сили грати у футбол, підніматись на висоти по драбині, долати квести у замкнутому просторі - все для того, аби в реальних умовах пожежі якнайшвидше виконати свій обов'язок і врятувати людину!", - написав Володимир Несторов.


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Теги: рятувальники, тренування, футбол
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