Волинські рятувальники тренуються із зав'язаними очима та грають у футбол в повному бойовому спорядженні





Відео з тренувань опублікував речник управління ДСНС у Волинські області



"В повному бойовому спорядженні (вагою близько 8 кг), за плечима - апарат на стисненому повітрі вагою понад 12 кг!, а вони мають сили грати у футбол, підніматись на висоти по драбині, долати квести у замкнутому просторі - все для того, аби в реальних умовах пожежі якнайшвидше виконати свій обов'язок і врятувати людину!", - написав Володимир Несторов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники показали, як вдосконалюють свої навички.Відео з тренувань опублікував речник управління ДСНС у Волинські області Володимир Несторов "В повному бойовому спорядженні (вагою близько 8 кг), за плечима - апарат на стисненому повітрі вагою понад 12 кг!, а вони мають сили грати у футбол, підніматись на висоти по драбині, долати квести у замкнутому просторі - все для того, аби в реальних умовах пожежі якнайшвидше виконати свій обов'язок і врятувати людину!", - написав Володимир Несторов.

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