ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці





У ТРЦ презентуватимуть творчість художниці Ірини Голощапової.

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Тема виставки: «Яскрава стрічка» декоративний живопис/графіка.

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Насолодитися роботами Ірини Голощапової можна з 04.09. до 18.09. з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».





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