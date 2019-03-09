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ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці

ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці
Лучан та гостей міста запрошують оцінити роботи нового учасника конкурсу мистецтв, який влаштовує ТРЦ «ПортCity».

У ТРЦ презентуватимуть творчість художниці Ірини Голощапової.

Тема виставки: «Яскрава стрічка» декоративний живопис/графіка.

Насолодитися роботами Ірини Голощапової можна з 04.09. до 18.09. з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці

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Теги: виставка, художниця, ТРЦ «ПортCity»
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