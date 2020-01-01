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На Львівщині водій авто наїхав на дорожників: один чоловік загинув. ФОТО

На Львівщині водій авто наїхав на дорожників: один чоловік загинув. ФОТО
На автодорозі «Львів–Ужгород», неподалік міста Новий Калинів Самбірського району, водія скоїв наїзд на двох дорожніх робітників. Чоловіки працювали на узбіччі дороги - один з них загинув, інший отримав травми.

ДТП сталася сьогодні, 14 вересня, повідомляє поліція у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ГАЗель» - 51-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та скоїв наїзд на двох працівників дорожньо-будівельної компанії, які в момент аварії виконували дорожні роботи.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинув 26-річний мешканець Самбора. Крім того, з тілесними ушкодженнями госпіталізували 45-річного мешканця району.

Водій автомобіля «ГАЗель» затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

На Львівщині водій авто наїхав на дорожників: один чоловік загинув. ФОТО
На Львівщині водій авто наїхав на дорожників: один чоловік загинув. ФОТО
На Львівщині водій авто наїхав на дорожників: один чоловік загинув. ФОТО
На Львівщині водій авто наїхав на дорожників: один чоловік загинув. ФОТО

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Теги: Львівщина, смертельна аварія, дорожники
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